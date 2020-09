Les USA s'inquiètent des initiatives turques en Méditerranée orientale, dit Pompeo

NICOSIE, 12 septembre (Reuters) - Les Etats-Unis restent "profondément préoccupés" par les actes de la Turquie en Méditerranée orientale, a déclaré samedi le secrétaire d'Etat américain, lors d'une visite à Chypre.

"Les pays de la région doivent surmonter leurs désaccords, notamment sur la sécurité, les ressources énergétiques et les questions maritimes, par des moyens diplomatiques et pacifiques", a poursuivi Mike Pompeo.

"L'aggravation des tensions militaires n'aide personne d'autre que les adversaires qui souhaiteraient voir l'unité transatlantique se fissurer", a-t-il ajouté.

Les tensions entre Athènes et Nicosie, d'une part, et Ankara de l'autre se sont aggravées depuis le lancement en août d'une campagne turque de prospection gazière dans une zone contestée de Méditerranée orientale. Grèce, France et Italie ont procédé récemment à des manoeuvres militaires dans ce secteur.

Jugeant le moment venu de doter l'armée de moyens supplémentaires, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a par ailleurs annoncé samedi son intention de commander 18 Rafale à Dassault Aviation ainsi que quatre frégates et de recruter 15.000 militaires. (Michele Kambas, version française Jean-Philippe Lefief)