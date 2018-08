Les USA suppriment $200 mlns d'aide aux Palestiniens-responsable

WASHINGTON, 24 août (Reuters) - Les Etats-Unis vont "réaffecter" 200 millions de dollars d'aide destinée à la Cisjordanie et à la bande de Gaza à des projets dans d'autres régions, a déclaré vendredi un responsable du département d'Etat.

Donald Trump a menacé à plusieurs reprises, notamment au forum de Davos en début d'année, de suspendre une grande partie de l'aide américaine aux Palestiniens en leur reprochant de ne pas vouloir négocier avec Israël.

"Nous avons examiné l'aide américaine versée à l'Autorité palestinienne ainsi qu'en Cisjordanie et à Gaza pour nous assurer que ces fonds sont dépensés conformément aux intérêts nationaux des Etats-Unis et des contribuables américains", a déclaré le responsable du département d'Etat sous couvert d'anonymat.

"Suite à cette révision, et sur instruction du président (Trump), nous allons réorienter plus de 200 millions de dollars du Fonds de soutien économique pour l'année 2017 initialement affectés à des programmes en Cisjordanie et à Gaza. Ces fonds serviront désormais à des projets hautement prioritaires ailleurs", a-t-il dit.

Washington n'a déjà versé cette année qu'un sixième de sa contribution à l'UNRWA, l'agence des Nations unies qui vient en aide aux réfugiés palestiniens, contraignant cette dernière à réduire ses effectifs.

(David Brunnstrom Tangi Salaün pour le service français)