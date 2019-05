Les USA surveillent toujours la politique de changes de 9 pays

WASHINGTON, 28 mai (Reuters) - L'administration Trump a déclaré mardi qu'elle n'accusait aucun des pays partenaires commerciaux des Etats-Unis de manipuler sa monnaie, tout en jugeant que les politiques de changes de neuf pays, dont la Chine, nécessitaient de rester sous étroite surveillance.

Le département du Trésor américain, dans son rapport semestriel au Congrès sur le sujet, précise avoir étudié les politiques de 21 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis et avoir conclu que neuf d'entre eux requéraient une attention particulière en raison de leurs pratiques en matière de changes: la Chine, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour et le Vietnam.

"Aucun partenaire commercial majeur des Etats-Unis ne répond aux critères" définis en 2015 et correspondant à une manipulation de devises, ajoute le Trésor dans un communiqué.

(David Alexander; Marc Angrand pour le service français)