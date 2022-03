Les USA vont envoyer des armes défensives supplémentaires à l'Ukraine

WASHINGTON, 13 mars (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé samedi qu'ils enverraient des armes légères, antichars et antiaériennes d'une valeur de 200 millions de dollars (183 millions d'euros) à l'Ukraine, les responsables ukrainiens ayant demandé l'accès à des équipements de défense supplémentaires pour faire face aux bombardements des forces russes.

Dans un mémorandum adressé au secrétaire d'Etat Antony Blinken, le président américain Joe Biden a ordonné que jusqu'à 200 millions de dollars alloués par le biais de la loi sur l'aide étrangère (Foreign Assistance Act) soient affectés à la défense de l'Ukraine.

Antony Blinken a déclaré qu'il avait autorisé une quatrième livraison d'armes provenant des stocks de défense américains, conformément à la directive du président américain, "pour aider l'Ukraine à faire face aux menaces blindées, aériennes et autres auxquelles elle est confrontée".

"Les Etats-Unis ainsi que nos alliés et partenaires sont solidaires du peuple et du gouvernement ukrainiens face à l'agression du Kremlin", a-t-il déclaré dans un communiqué. "La communauté internationale est unie et déterminée à tenir (le président russe Vladimir) Poutine pour responsable".

Ces fonds "permettront d'apporter une assistance militaire immédiate à l'Ukraine, notamment avec des systèmes antiblindés et antiaériens, ainsi que des armes légères", a indiqué un responsable américain préférant conserver l'anonymat.

Les Etats-Unis ont envoyé à l'Ukraine des armes provenant de leurs stocks de défense à plusieurs reprises, en automne 2021, décembre et février. (Reportage Andrea Shalal et Steve Holland; version française Camille Raynaud)