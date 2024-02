par Daphne Psaledakis, Andrea Shalal et David Lawder

WASHINGTON, 22 février (Reuters) - Les Etats-Unis vont imposer vendredi des sanctions à plus de 500 entités liées à la Russie, a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor des Etats-Unis, Wally Adeyemo, lors d'une interview accordée jeudi à Reuters.

Ces mesures, prises en partenariat avec d'autres pays, viseront le complexe militaro-industriel russe et les entreprises de pays tiers qui facilitent l'accès de la Russie aux biens qu'elle réclame, a dit Wally Adeyemo.

"Demain, (les Etats-Unis) annonceront des centaines de sanctions (...), mais il est important de prendre du recul et de se rappeler que l'Amérique n'est pas la seule à prendre ces mesures", a déclaré Wally Adeyemo.

Ces nouvelles mesures entrent dans le cadre des sanctions prises à l'encontre de Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine, en février 2022.

Ce nouveau train de sanctions intervient alors que les Etats-Unis et leurs alliés cherchent à maintenir la pression sur la Russie, et ce alors que le Congrès américain refuse encore d'accorder une aide militaire à l'Ukraine.

Le Congrès a approuvé plus de 110 milliards de dollars d'aide civile et militaire pour l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, mais aucun nouveau financement depuis que les républicains sont devenus majoritaires à la Chambre des représentants en janvier.

"Les sanctions et les contrôles à l'exportation visent à ralentir la Russie et à lui rendre plus difficile la guerre qu'elle mène en Ukraine", a dit Wally Adeyemo.

"Mais en fin de compte, pour aider l'Ukraine à accélérer, pour lui donner la capacité de se défendre, le Congrès doit agir pour fournir à l'Ukraine les ressources et les armes dont elle a besoin." (Avec la contribution de Patricia Zengerle; version française Camille Raynaud)