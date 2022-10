Les Ukrainiens appelés à économiser l'énergie face aux bombardements russes

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a exhorté mardi ses habitants à ne pas se servir d'appareils ménagers énergivores pour économiser de l'énergie, après les importantes frappes russes contre le réseau électrique ukrainien.

Le Premier ministre, Denis Chmigal, a demandé à ses concitoyens de limiter leur consommation entre 17 heures et 23 heures mardi. La population avait déjà volontairement réduit sa consommation d'électricité d'environ 10% lundi après les bombardements russes.

"Nous sommes unis et nous resterons fermes", a-t-il écrit sur l'application de messagerie Telegram.

Il a appelé les Ukrainiens à ne pas allumer les appareils énergivores tels que les cuisinières électriques, les bouilloires, les chauffages et climatiseurs, ainsi que les fours et fours à micro-ondes, les fers à repasser, les cafetières, les machines à laver et lave-vaisselle.

Les bombardements russes ont privé de courant de nombreux Ukrainiens et ont conduit l'Ukraine à interrompre ses exportations d'électricité.

La région de Kyiv a commencé à procéder à des coupures de courant pour économiser l'énergie mais les réparations du réseau dans la ville occidentale de Lviv ont été retardées par un nouveau tir de missile russe qui a privé d'électricité 30% de la population.

Selon les responsables ukrainiens, les attaques russes visent désormais à endommager les infrastructures énergétiques ukrainiennes et à semer la peur parmi les civils. Au moins 20 personnes ont été tuées et 108 autres blessées dans les attaques de lundi.

(Redaction de Kyiv, rédigé par Timothy Heritage, version française Dina Kartit, édité par Bertrand Boucey)

par Max Hunder