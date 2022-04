Les Ukrainiens maudissent les envahisseurs russes alors que des civils morts sont retrouvés dans les villes libérées.

Par Simon Gardner, Zohra Bensemra et Abdelaziz Boumzar

BUCHA, Ukraine (Reuters) - Alors que l'Ukraine déclarait que ses forces avaient repris toutes les zones autour de Kiev, le maire d'une ville libérée a déclaré que 300 habitants avaient été tués au cours d'une occupation d'un mois par l'armée russe et que des victimes avaient été vues dans une fosse commune et gisaient encore dans les rues.

Les troupes ukrainiennes ont repris plus de 30 villes et villages autour de Kiev, ont déclaré samedi des responsables ukrainiens, revendiquant le contrôle complet de la région de la capitale pour la première fois depuis que la Russie a lancé son invasion.

À Bucha, une ville voisine d'Irpin située à 37 km (23 miles) au nord-ouest de la capitale, les journalistes de Reuters ont vu des corps gisant dans les rues et les mains et les pieds de plusieurs cadavres sortant d'une tombe encore ouverte sur le terrain d'une église.

Après plus de cinq semaines de combats, la Russie a retiré les forces qui avaient menacé Kiev par le nord afin de se regrouper pour les batailles dans l'est de l'Ukraine.

"Toute la région de Kiev est libérée de l'envahisseur", a écrit sur Facebook la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar. Il n'y a pas eu de commentaire russe sur cette affirmation, que Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement.

Le président Volodymyr Zelenskiy a lancé un avertissement dans une allocution vidéo : "Ils minent tout ce territoire. Les maisons sont minées, les équipements sont minés, même les corps des personnes décédées". Il n'a pas cité de preuves.

Le service d'urgence ukrainien a déclaré que plus de 1 500 explosifs avaient été trouvés en une journée lors d'une fouille du village de Dmytrivka, à l'ouest de la capitale.

Le ministère russe de la Défense n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les allégations d'exploitation minière. Reuters n'a pas pu les vérifier de manière indépendante. Moscou nie avoir ciblé des civils et rejette les allégations de crimes de guerre.

Mais à Bucha, le maire Anatoliy Fedoruk a déclaré que plus de 300 résidents avaient été tués. De nombreux résidents se sont rappelés en larmes leurs frôlements avec la mort et ont maudit les Russes disparus.

"Les salauds !" Vasily, un homme grisonnant de 66 ans, a dit, pleurant de rage en regardant plus d'une douzaine de corps gisant sur la route devant sa maison. "Je suis désolé. Le tank derrière moi tirait. Des chiens !"

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré qu'elle était consternée par les atrocités commises à Bucha et a exprimé son soutien à l'enquête de la Cour pénale internationale sur de potentiels crimes de guerre.

DES POURPARLERS PUTIN-ZELENSKIY ?

Depuis le lancement, le 24 février, de ce que le président Vladimir Poutine a appelé une "opération militaire spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine, la Russie n'a pas réussi à capturer une seule grande ville et a plutôt assiégé des zones urbaines, déracinant un quart de la population du pays.

La Russie a présenté son retrait des forces près de Kiev comme un geste de bonne volonté dans le cadre des pourparlers de paix. L'Ukraine et ses alliés affirment que la Russie a été contrainte de déplacer son attention vers l'est de l'Ukraine après avoir subi de lourdes pertes.

Les deux parties ont qualifié de "difficiles" les pourparlers menés la semaine dernière à Istanbul et par liaison vidéo. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré samedi que "l'essentiel est que les pourparlers se poursuivent, que ce soit à Istanbul ou ailleurs".

Un nouveau cycle de pourparlers n'a pas été annoncé. Mais le négociateur ukrainien David Arakhamia a déclaré samedi que suffisamment de progrès avaient été réalisés pour permettre des entretiens directs entre le président russe Vladimir Poutine et Zelenskiy.

"La partie russe a confirmé notre thèse selon laquelle les projets de documents ont été suffisamment développés pour permettre des consultations directes entre les dirigeants des deux pays", a déclaré Arakhamia. La Russie n'a pas fait de commentaire sur cette possibilité.

MARIUPOL ATTEND

Parmi les personnes tuées près de Kiev figure Maksim Levin, un photographe et vidéaste ukrainien qui travaillait pour un site d'information et collaborait depuis longtemps avec Reuters.

Son corps a été retrouvé vendredi dans un village au nord de Kiev, a indiqué samedi le site d'information LB.ua où il travaillait.

Dans l'est du pays, la Croix-Rouge espérait qu'un convoi destiné à évacuer les civils atteindrait le port assiégé de Mariupol dimanche, après avoir abandonné les tentatives précédentes en raison de problèmes de sécurité. La Russie a blâmé le CICR pour ces retards.

Mariupol est la principale cible de la Russie dans la région de Donbas, au sud-est de l'Ukraine, et des dizaines de milliers de civils y sont pris au piège avec un accès limité à la nourriture et à l'eau.

Les renseignements militaires britanniques ont déclaré dans une mise à jour régulière dimanche que les forces navales russes maintenaient un blocus de la côte ukrainienne le long de la mer Noire et de la mer d'Azov. La Russie a la capacité de tenter des débarquements amphibies, bien que de telles opérations soient de plus en plus risquées, a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré que les mines signalées, dont l'origine reste floue et contestée, représentaient un risque sérieux pour la navigation en mer Noire.

Aux premières heures de dimanche, des missiles ont frappé Odesa, a déclaré le conseil municipal de la ville portuaire du sud.

Le ministère russe de la défense a déclaré que ses missiles avaient neutralisé les aérodromes militaires de Poltava, dans le centre de l'Ukraine, et de Dnipro, plus au sud. Il a ensuite déclaré que ses forces avaient touché 28 installations militaires ukrainiennes à travers le pays, dont deux dépôts d'armes.

L'armée ukrainienne a également fait état de frappes aériennes russes sur les villes de Severodonetsk et Rubizhne à Louhansk, l'une des deux régions du sud-est où les séparatistes pro-russes ont déclaré des États sécessionnistes quelques jours avant l'invasion. L'armée ukrainienne a déclaré avoir repoussé six attaques ennemies à Louhansk et à Donetsk, l'autre région séparatiste, samedi.