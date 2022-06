Les Ukrainiens n'ont plus qu'une seule issue pour sortir de Sievierodonetsk, alors que de violents combats font rage.

Sievierodonetsk est devenu l'épicentre de la bataille plus large pour le contrôle de la région orientale de Donbas en Ukraine. Les forces russes ont pris la majeure partie de Sievierodonetsk, après avoir pulvérisé des parties de la ville dans l'un des assauts les plus sanglants depuis que le Kremlin a déclenché son invasion le 24 février.

"Le principal objectif tactique des occupants n'a pas changé : ils exercent une pression sur Sievierodonetsk, de graves combats s'y déroulent - littéralement pour chaque mètre", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy dans son allocution vidéo nocturne dimanche, ajoutant que l'armée russe tentait de déployer des réserves dans le Donbas.

M. Zelenskiy a déclaré que l'image d'un enfant de 12 ans blessé par une frappe russe était désormais le visage mondial durable de la Russie.

"Ces faits mêmes souligneront la manière dont la Russie est perçue par le monde", a-t-il déclaré.

"Pas Pierre le Grand, pas Lev Tolstoï, mais des enfants blessés et tués dans des attaques russes", a-t-il dit, dans une référence apparente aux remarques du président russe Vladimir Poutine la semaine dernière comparant la campagne militaire de Moscou à la conquête par l'empereur russe Pierre le Grand, au 18e siècle, des terres détenues par la Suède.

Les forces ukrainiennes et russes se battaient toujours rue par rue à Sievierodonetsk dimanche, a déclaré le gouverneur de la province de Luhansk, Serhiy Gaidai.

Les forces russes ont pris la majeure partie de la ville, mais les troupes ukrainiennes contrôlent toujours une zone industrielle et l'usine chimique Azot, où des centaines de civils se sont réfugiés.

"Environ 500 civils restent sur le territoire de l'usine Azot à Sievierodonetsk, dont 40 enfants. Parfois, les militaires parviennent à évacuer quelqu'un", a déclaré Gaidai.

Mais les Russes ont détruit un pont sur la rivière Siverskyi Donets reliant Sievierodonetsk à sa ville jumelle de Lysychansk, a précisé Gaidai.

Cela ne laissait qu'un seul des trois ponts encore debout.

"Si, après de nouveaux bombardements, le pont s'effondre, la ville sera véritablement coupée du monde. Il n'y aura aucun moyen de quitter Sievierodonetsk en véhicule", a déclaré M. Gaidai, soulignant l'absence d'un accord de cessez-le-feu et de couloirs d'évacuation convenus.

À Lysychansk, les bombardements russes ont tué un enfant de six ans, a déclaré Gaidai.

La chute de Sievierodonetsk, dans la dernière poche de terre ukrainienne tenue dans la région stratégique de Louhansk, rapprocherait considérablement la Russie de l'un des objectifs déclarés de ce que Poutine appelle une "opération militaire spéciale".

Reuters n'a pas pu confirmer ce récit de manière indépendante.

IMPLICATIONS STRATÉGIQUES

Après avoir été contraint de revoir à la baisse ses objectifs initiaux à la suite de son invasion de l'Ukraine le 24 février, Moscou a tourné son attention vers l'expansion de son contrôle dans le Donbas, où les séparatistes pro-russes tiennent le territoire depuis 2014.

Les forces russes se sont livrées à un bombardement constant des villes du sud et de l'est, laissant beaucoup d'entre elles en ruines et des milliers de civils morts, selon les Nations unies.

Ailleurs, des missiles de croisière russes ont détruit un grand dépôt contenant des armes américaines et européennes dans la région de Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, a rapporté l'agence russe Interfax.

Le gouverneur de Ternopil a déclaré que des roquettes tirées depuis la mer Noire sur la ville de Chortkiv avaient partiellement détruit une installation militaire et blessé 22 personnes. Un responsable local a déclaré qu'aucune arme n'y était stockée.

Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante les différents récits.

Moscou a critiqué les États-Unis et d'autres nations pour avoir envoyé des armes à l'Ukraine, menaçant de frapper de nouvelles cibles si l'Occident fournissait des missiles à longue portée.

Les dirigeants ukrainiens ont récemment renouvelé leurs demandes d'armes lourdes supplémentaires. Dimanche, l'état-major ukrainien a déclaré sur Facebook que le général Valeriy Zaluzhny, le chef des forces armées ukrainiennes, avait parlé au général Mark Milley, le plus haut gradé de l'armée américaine, et avait réitéré sa demande de systèmes d'artillerie lourde supplémentaires.

Les forces russes ont tiré des mortiers et de l'artillerie au sud et au sud-ouest de Sievierodonetsk, selon l'état-major de l'Ukraine. Mais il a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repoussé les tentatives russes d'avancer vers certaines communautés.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille.

Poutine affirme que les actions de la Russie visent à désarmer et à "dénazifier" l'Ukraine. Kiev et ses alliés la qualifient de guerre d'agression non provoquée visant à capturer des territoires.

Dimanche également, le chef de la région séparatiste de Donetsk, soutenue par la Russie, a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de gracier deux ressortissants britanniques condamnés à mort la semaine dernière après avoir été capturés alors qu'ils combattaient pour l'Ukraine.

Un tribunal de Donetsk a déclaré jeudi Aiden Aslin et Shaun Pinner - ainsi que le Marocain Brahim Saadoun - coupables d'"activités mercenaires" visant à renverser la république.

La Grande-Bretagne affirme qu'Aslin et Pinner étaient des soldats réguliers exemptés, en vertu des Conventions de Genève, de poursuites pour participation aux hostilités. La famille d'Aslin a déclaré que lui et Pinner "ne sont pas, et n'ont jamais été, des mercenaires".

Séparément, la famille d'un ancien soldat britannique, Jordan Gatley, a déclaré sur les médias sociaux qu'il a été tué en combattant pour l'Ukraine à Sievierodonetsk.