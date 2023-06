Les Ukrainiens ont abandonné leurs maisons inondées alors que les eaux de crue ont envahi une grande partie du sud du pays mercredi, après la destruction d'un vaste barrage hydroélectrique sur la ligne de front entre les forces russes et ukrainiennes, que chacun accuse d'être l'autre.

Les habitants ont pataugé dans les rues inondées en portant des enfants sur leurs épaules, des chiens dans leurs bras et des effets personnels dans des sacs en plastique, tandis que les sauveteurs ont utilisé des canots pneumatiques pour fouiller les zones où les eaux atteignaient une hauteur supérieure à celle de la tête.

L'Ukraine a déclaré que l'inondation laisserait des centaines de milliers de personnes sans accès à l'eau potable, inonderait des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles et en laisserait d'autres stériles.

"Si l'eau monte encore d'un mètre, nous perdrons notre maison", a déclaré Oleksandr Reva, habitant d'un village situé sur la rive, qui déménageait des affaires familiales dans la maison abandonnée d'un voisin situé sur un terrain plus élevé. Le toit d'une maison a été emporté par la rivière Dnipro en crue.

La catastrophe du barrage de Nova Kakhovka coïncide avec l'imminence d'une contre-offensive des forces ukrainiennes contre l'invasion russe, considérée comme la prochaine phase majeure de la guerre. Les deux parties se sont renvoyées la responsabilité de la poursuite des bombardements dans la zone inondée et ont mis en garde contre les mines terrestres à la dérive déterrées par l'inondation.

Mercredi, Kiev a déclaré que ses troupes avaient progressé de plus d'un kilomètre autour de la ville en ruines de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine. Il s'agit de la revendication la plus explicite de progrès depuis que la Russie a signalé le début de l'offensive ukrainienne cette semaine. La Russie a déclaré avoir repoussé l'attaque.

Oleksiy Danilov, secrétaire du conseil national de sécurité de l'Ukraine, a déclaré que les assauts en cours étaient encore localisés et que l'offensive à grande échelle n'avait pas encore commencé. "Lorsque nous commencerons, tout le monde le saura, tout le monde le verra", a-t-il déclaré à Reuters.

Kiev a déclaré il y a plusieurs mois que le barrage avait été miné par les forces russes qui le contrôlent depuis le début de l'invasion, qui dure depuis 15 mois, et a suggéré que Moscou l'avait fait sauter pour tenter d'empêcher les forces ukrainiennes de traverser le Dniepr lors de leur contre-offensive.

Les habitants de la zone inondable du sud du pays, qui s'étend jusqu'à l'estuaire du Dniepr sur la mer Noire, ont imputé la rupture du barrage aux troupes russes qui le contrôlent depuis leurs positions sur la rive opposée.

"Ils nous haïssent", a déclaré Reva. "Ils veulent détruire la nation ukrainienne et l'Ukraine elle-même. Et ils se moquent des moyens utilisés, car rien n'est sacré pour eux".

La Russie a imposé l'état d'urgence dans les parties de la province de Kherson qu'elle contrôle, où de nombreuses villes et villages se trouvent dans les basses terres en aval du barrage.

Dans la ville de Nova Kakhovka, située juste à côté du barrage, l'eau brune a submergé les rues principales, en grande partie vides d'habitants.

Valery Melnik, 53 ans, a déclaré qu'il avait espéré que les autorités locales l'aideraient à pomper l'eau de sa maison inondée, mais que jusqu'à présent "elles ne font rien".

Plus de 30 000 mètres cubes d'eau jaillissent chaque seconde du réservoir du barrage et la ville risque d'être contaminée par le torrent, a déclaré l'agence de presse russe TASS en citant le maire installé par les Russes, Vladimir Leontyev.

L'Ukraine s'attend à ce que les eaux de crue cessent de monter d'ici la fin de la journée de mercredi, après avoir atteint environ cinq mètres pendant la nuit, a déclaré le chef adjoint de la présidence, Oleksiy Kuleba.

Deux mille personnes ont été évacuées de la partie de la zone inondable contrôlée par l'Ukraine et les eaux ont atteint leur niveau le plus élevé dans 17 localités comptant une population totale de 16 000 personnes.

Selon l'agence TASS, le niveau des eaux pourrait rester élevé par endroits jusqu'à 10 jours.

CONTRE-ATTAQUE

Le puissant fleuve Dnipro, qui traverse l'Ukraine, constitue la ligne de front dans le sud du pays. L'immense réservoir derrière le barrage était l'une des principales caractéristiques géographiques de l'Ukraine, et ses eaux irriguaient de vastes zones de l'une des plus grandes nations exportatrices de céréales au monde, y compris la Crimée, saisie par la Russie en 2014.

"L'ampleur même de la catastrophe ne sera pleinement réalisée que dans les prochains jours", a déclaré le responsable de l'aide des Nations unies, Martin Griffiths, au Conseil de sécurité de l'ONU.

Les conventions de Genève interdisent explicitement de prendre les barrages pour cible en temps de guerre. Aucune des deux parties n'a présenté de preuves publiques démontrant qui était responsable.

"Le monde entier connaîtra ce crime de guerre russe", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy dans son allocution nocturne, qualifiant cet acte de "bombe environnementale de destruction massive". Auparavant, il avait déclaré que la Russie avait fait exploser la centrale hydroélectrique de l'intérieur.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que l'Ukraine avait saboté le barrage pour détourner l'attention d'une nouvelle contre-offensive qu'il a qualifiée de "chancelante".

Les États-Unis ont déclaré qu'ils continuaient à rassembler des preuves sur les responsabilités, mais que l'Ukraine n'avait aucune raison de s'infliger une telle dévastation.

Alors même que l'évacuation était en cours, la Russie a bombardé le territoire tenu par l'Ukraine de l'autre côté de la rivière. Les bruits d'artillerie ont fait courir les gens qui tentaient de fuir pour se mettre à l'abri à Kherson. Les journalistes de Reuters ont entendu quatre tirs d'artillerie près d'un quartier résidentiel que les civils étaient en train d'évacuer mardi soir. Le gouverneur a déclaré qu'une personne avait été tuée.

De son côté, la Russie a déclaré qu'un drone ukrainien avait frappé une ville située sur la rive opposée pendant les évacuations et a accusé la partie ukrainienne de poursuivre ses tirs d'artillerie malgré les inondations.

Le réservoir qui se vide fournit de l'eau qui refroidit la plus grande centrale nucléaire d'Europe, située à Zaporizhzhia, en amont. L'organisme de surveillance nucléaire des Nations unies a déclaré que la centrale devrait disposer de suffisamment d'eau provenant d'un autre bassin pour refroidir ses réacteurs pendant "quelques mois".