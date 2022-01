Les Verts allemands portent à leur tête une jeune militante de 28 ans

BERLIN, 29 janvier (Reuters) - Les Verts allemands ont porté samedi à leur tête une jeune militante féministe âgée de 28 ans, Ricarda Lang, et un expert de politique étrangère d'origine iranienne, Omid Nouripour, pour succéder à Annalena Baerbock et Robert Habeck, qui ont intégré le gouvernement de coalition du social-démocrate Olaf Scholz et dirigeaient la formation depuis 2018.

Le choix de Ricarda Lang, députée au Bundestag, la plus jeune dirigeante des "Grünen" à ce jour, reflète la popularité du parti écologiste auprès des jeunes électeurs révélée par le résultat des élections législatives de septembre dernier. Selon les sondages de sortie des urnes, les Verts ont remporté 23% des suffrages des primo-votants de 18 à 22 ans.

Arrivés troisièmes du scrutin fédéral avec 14,8% des voix derrière les sociaux-démocrates du SPD (25,7%) et les conservateurs CDU-CSU (24,1%), les écologistes ont intégré le cabinet d'Olaf Scholz au sein d'une alliance à trois, avec le SPD et les libéraux démocrates du FDP.

(Reportage Holger Hansen, rédigé par Joseph Nasr; version française Jean-Stéphane Brosse)