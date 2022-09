Les Verts européens demandent des sanctions commerciales si le Brésilien Bolsonaro "subvertit" la démocratie.

Dans une lettre ouverte adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et à son vice-président, Josep Borrell, les Verts/Alliance libre européenne et certains députés sociaux-démocrates ont déclaré que Bolsonaro a systématiquement attaqué le système électoral du Brésil.

"Nous vous demandons instamment de prendre des mesures supplémentaires pour faire comprendre sans équivoque au président Bolsonaro et à son gouvernement que la Constitution du Brésil doit être respectée et que les tentatives de subversion des règles de la démocratie sont inacceptables", ont-ils déclaré.

"L'UE devrait déclarer qu'elle utilisera différents leviers, y compris le commerce, pour défendre la démocratie et les droits de l'homme au Brésil", ont déclaré les députés.

Bolsonaro talonne son rival de gauche, l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, et devrait contester le résultat s'il n'est pas réélu. Il a affirmé que les autorités électorales truqueront le vote contre lui et a fait des allégations non fondées de fraude dans le système de vote électronique du Brésil.

Le dernier sondage de l'IPEC montre que Lula a légèrement augmenté son avance à 17 pour cent avant le vote du premier tour de dimanche, avec 48% du soutien des électeurs contre 31% pour Bolsonaro. Le sondage montre que Lula pourrait l'emporter dès le premier tour, avec 52% des intentions de vote, sans compter les abstentions et les votes nuls.

Si la course va au second tour, Lula l'emporterait par 54% des voix contre 35% pour Bolsonaro, selon le sondage de l'IPEC publié lundi, dont la marge d'erreur est de 2 points de pourcentage.