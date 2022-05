Les Verts français et le leader d'extrême-gauche Mélenchon concluent un accord avant les élections législatives

"Moment historique. L'accord entre LFI et EELV est conclu", a déclaré le législateur Adrien Quatennens, l'un des coordinateurs de la campagne de LFI.

Manon Aubry, membre LFI du Parlement européen, a également déclaré à la radio France Info : "C'est une union populaire autour d'un programme commun (...) pour gouverner ensemble, car c'est l'objectif".

Les partis d'opposition de gauche et de droite de l'échiquier politique français tentent de former des alliances pour battre le parti de Macron, La République en Marche, lors du vote parlementaire de juin.

Les médias français ont rapporté lundi qu'EELV avait approuvé dimanche un texte détaillant l'accord avec LFI, le qualifiant de "nouvelle union populaire écologique et sociale".

Cette décision intervient après que M. Mélenchon, qui est arrivé en troisième position lors des élections présidentielles d'avril et a manqué de peu le second tour derrière la populiste d'extrême droite Marine Le Pen, a appelé tous les partis de gauche à s'allier à son mouvement pour "l'élire (lui) premier ministre".

L'accord LFI-EELV comprend des objectifs d'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans, d'augmentation du salaire minimum et de plafonnement des prix sur les produits essentiels, a déclaré Manon Aubry, ajoutant que des accords avec d'autres partis de gauche suivraient.

Manuel Bompard, un porte-parole de la campagne de Mélenchon, a déclaré lundi à la radio France Inter que les discussions avec d'autres partis se poursuivraient "dans les prochaines heures".

Lors des manifestations du 1er mai dimanche, Mélenchon a également été aperçu en train de serrer dans ses bras Olivier Faure, le chef du Parti socialiste français, un signe d'unité potentielle après que les discussions entre LFI et les socialistes aient achoppé la semaine dernière.

Mélenchon, lui-même autrefois membre des socialistes avant de quitter le parti en raison de sa position sur l'Union européenne, a provoqué une querelle de longue haleine au sein de la gauche. Les socialistes sont plus pro-UE que lui.

LFI et EELV ont déclaré dans une déclaration commune qu'ils souhaitaient tous deux mettre un terme au cours "néolibéral" de l'UE et viseraient plutôt "un nouveau projet au service de la construction écologique et sociale."

Selon les premiers sondages d'opinion avant les élections législatives de juin, une alliance de gauche n'atteindrait pas une majorité contre le bloc qui soutient Macron.