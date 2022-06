Les Yéménites doivent lutter quotidiennement pour survivre dans la ville assiégée de Taiz

Comme d'autres habitants du gouvernorat du sud-ouest, Najdi regrette l'époque plus facile où il fallait moins d'une heure pour aller de sa maison rurale à Taiz, avant que les Houthis, alliés de l'Iran, ne coupent les routes principales et n'encerclent le centre de la ville tenue par le gouvernement yéménite.

"Il m'arrive de manquer des rendez-vous à cause d'un pneu crevé ou d'autres problèmes sur les routes cahoteuses... puisque les traitements ne sont disponibles que jusqu'à 14 heures", a déclaré Najdi, un enseignant de 53 ans atteint d'un cancer du sang.

Najdi, qui vit avec une famille élargie comprenant la femme et les deux enfants d'un fils décédé, a déclaré qu'il a dû vendre ses biens car son salaire mensuel de 80 000 rials (environ 79 $) ne couvre pas les frais de traitement mensuels de 140 000 rials.

"Je voulais aller au Caire mais je n'ai pas les moyens... La porte de Dieu est toujours ouverte alors peut-être qu'un bienfaiteur m'aidera", a-t-il dit.

CICATRICES DE GUERRE

Les habitants espèrent que les pourparlers parrainés par l'ONU entre les parties belligérantes du Yémen visant à rouvrir les routes à Taiz permettront aux habitants de la ville et des environs de se rendre au travail et à l'école et faciliteront l'acheminement de l'aide et des marchandises.

Un accord est également une mesure de confiance essentielle pour cimenter une trêve rare qui a été prolongée de deux mois supplémentaires jeudi entre le gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite et le mouvement Houthi qui contrôle largement le nord du Yémen.

Dans la ville de Taiz, la citadelle historique perchée sur une colline rocheuse et une vieille mosquée portent les cicatrices de la guerre. De nombreuses maisons ont été détruites par des bombardements lors de la guerre entre la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et les Houthis depuis 2015.

Le gouvernorat de Taiz compte cinq millions d'habitants, dont 400 000 dans la ville, la troisième plus grande du Yémen. Les Houthis contrôlent les zones industrielles du gouvernorat, tandis que les fermetures de routes ont fait grimper les prix de la nourriture et du carburant et perturbé l'accès aux services de base.

"Les éléments essentiels d'une vie humaine normale manquent à Taiz, que ce soit pour l'éducation ou les services de santé. De nombreuses personnes meurent en voyageant (sur les routes de montagne)", a déclaré un résident local, Anisa al-Yousefi.

Un autre habitant de Taiz, Mohammed Mahrous, a déclaré qu'il n'avait pas pu rendre visite à ses proches depuis sept ans.

"C'est déprimant de vivre en état de siège même à l'intérieur de la ville, comme si vous étiez dans une grande prison", a-t-il dit.