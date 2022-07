Les Yéménites espèrent importer du blé d'Inde alors que la nourriture vient à manquer - ministre

Mohammed al Ashwal, ministre du commerce et de l'industrie du gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite, a déclaré à Reuters que la délégation chercherait à finaliser un accord pour importer du blé d'Inde.

Les stocks alimentaires stratégiques existants du Yémen dureront jusqu'à la fin du mois d'août, a-t-il ajouté.

En mai, l'Inde a interdit les exportations de blé suite à la chute de sa production et à la flambée des prix intérieurs. Elle a depuis émis des exemptions pour certains pays.

"De grands progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de l'accord avec le gouvernement indien concernant la levée de l'interdiction des exportations de blé vers le Yémen", a déclaré M. Ashwal.

Il n'était pas immédiatement clair quelle quantité de blé le Yémen demandait à l'Inde ou dans quel délai il pourrait être livré, si un accord était conclu.

Les perturbations des exportations ukrainiennes et russes, causées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et l'interdiction d'exporter de l'Inde risquent d'aggraver la crise de la faim au Yémen et de faire grimper l'inflation des prix alimentaires, qui a doublé en deux ans dans certaines parties du pays.

Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées au Yémen dans un conflit vieux de sept ans qui oppose une coalition dirigée par l'Arabie saoudite et le mouvement Houthi aligné sur l'Iran, et des millions de personnes vivent dans des conditions proches de la famine.

L'économie et les services de base se sont largement effondrés et l'aide humanitaire a également commencé à se tarir, certaines agences d'aide ayant été contraintes de réduire ou d'arrêter la fourniture de nourriture, de soins de santé et autres.