Les accidents dans les mines de charbon en Chine augmentent dans un contexte d'accroissement de la production

Au moins six personnes ont été tuées et 47 autres sont toujours portées disparues deux jours après l'effondrement spectaculaire d'une mine de charbon à ciel ouvert dans la région septentrionale de la Mongolie-Intérieure, la deuxième province productrice de charbon de Chine.

Les raisons de l'effondrement ne sont pas encore connues, et le propriétaire de la mine n'a pas pu être joint par Reuters.

L'Administration nationale de la sécurité des mines (NMSA) n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'accident.

Mais il survient après que les statistiques de la NMSA publiées ce mois-ci ont montré que le nombre d'accidents dans les mines de charbon a presque doublé en 2022 par rapport à 2021 et que le nombre de décès a atteint un pic de 245 en six ans, juste après que la Chine a appelé à une augmentation de la production de charbon.

La Chine, qui est déjà le plus grand producteur et consommateur de charbon au monde, a augmenté sa production de charbon l'année dernière de 9 % pour atteindre le chiffre record de 4,5 milliards de tonnes. Le pays a exhorté les mineurs à augmenter leur production après qu'une pénurie d'électricité à l'échelle nationale fin 2021 a entraîné un quadruplement des prix intérieurs.

La flambée des prix mondiaux du charbon et les perturbations de l'approvisionnement énergétique à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont également incité Pékin à améliorer sa sécurité énergétique.

Bien que ses mines soient connues pour être parmi les plus meurtrières au monde, le nombre d'accidents et de décès n'a cessé de diminuer au cours de la décennie jusqu'en 2021, après que la Chine a fermé les capacités minières excédentaires, réduit la combustion du charbon et renforcé les contrôles de sécurité.

En 2022, cependant, 168 accidents plus ou moins graves ont été enregistrés, selon les données de la NMSA, contre 91 l'année précédente.

Dans un examen des accidents de 2021, la NMSA a déclaré que certaines mines de charbon privilégiaient les profits plutôt que la sécurité.

"Elles ont ignoré les exigences de sécurité et se sont précipitées pour atteindre les objectifs de production... et ont même violé les règlements d'exploitation pour fonctionner au-delà de la capacité prévue", a ajouté le régulateur.

La mine à ciel ouvert qui s'est effondrée cette semaine était fermée depuis trois ans, jusqu'en avril 2021, selon les médias d'État. Elle a rouvert au moment où les prix du charbon ont grimpé en flèche, atteignant des niveaux record plus tard dans l'année.

Les régulateurs locaux de la sécurité des mines ont ordonné aux mines de charbon de Mongolie intérieure de procéder à des contrôles de sécurité après l'accident de cette semaine.

CREUSER PLUS PROFONDÉMENT

La Chine a modifié son droit pénal en 2021 pour y inclure des sanctions à l'encontre des directeurs de mines impliquées dans des accidents dus à la surproduction.

Mais la NMSA a également déclaré fin 2021 qu'elle ne s'engagerait pas dans des suspensions de production punitives aveugles dans les mines de charbon et qu'elle enverrait plutôt des inspecteurs pour aider à rectifier les problèmes et à reprendre la production.

Avec l'épuisement des ressources de charbon à faible profondeur en Chine, les mineurs de charbon sont également contraints de creuser plus profondément, ce qui pose des risques de sécurité plus importants, selon les experts.

"La Chine creuse à un rythme de 10 à 25 mètres (33 à 82 pieds) plus profond chaque année, laissant les mineurs face à des problèmes scientifiques et techniques plus compliqués", a déclaré Yuan Liang, professeur de mines de charbon à l'Université des sciences et technologies d'Anhui, dans un document de recherche publié en janvier.

L'année dernière, la Chine a approuvé quelque 260 millions de tonnes de nouvelles capacités minières et a rouvert des dizaines de mines mises en veilleuse.

La production de charbon devrait encore augmenter cette année, car un plus grand nombre de mines nouvellement approuvées commencent à fonctionner. Shanxi et la Mongolie intérieure, les deux premiers centres miniers de Chine en termes de production, ont promis d'augmenter la production d'au moins 5 % et 2 % cette année, respectivement.

"Améliorer la sécurité minière est comme pousser un rocher en haut d'une colline et implique de nombreux obstacles", a déclaré la NMSA dans un communiqué le mois dernier. "Nous devrons assurer à la fois l'approvisionnement et la sécurité".