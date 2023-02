Les accusations d'homicide involontaire d'Alec Baldwin dans l'affaire "Rust" ont été revues à la baisse, ce qui réduit la durée d'emprisonnement possible.

Le mois dernier, le procureur du premier district judiciaire du Nouveau-Mexique, Mary Carmack-Altwies, avait inculpé Baldwin et l'armurière du film, Hannah Gutierrez-Reed, de deux chefs d'accusation d'homicide involontaire pour la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, le chef d'accusation le plus grave pouvant entraîner une peine de prison de cinq ans.

Carmack-Altwies a déposé des accusations modifiées pour Baldwin et Gutierrez-Reed vendredi, supprimant le renforcement de l'arme à feu et réduisant leur peine de prison possible d'un minimum de cinq ans à un maximum de 18 mois.

"Afin d'éviter de nouvelles distractions litigieuses de la part de M. Baldwin et de ses avocats, le procureur de district et le procureur spécial ont supprimé le renforcement par arme à feu des accusations d'homicide involontaire dans le cadre de la mort de Halyna Hutchins sur le plateau de tournage de "Rust", a déclaré Heather Brewer, porte-parole du premier procureur judiciaire du Nouveau-Mexique, dans un communiqué.

Un avocat de Baldwin n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Nous applaudissons la décision du procureur de district de rejeter le renforcement de l'arme à feu et c'était la bonne décision, sur le plan éthique et sur le fond", a déclaré Jason Bowles, un avocat de Gutierrez-Reed.

L'acteur de "30 Rock" a nié toute responsabilité dans la fusillade, qui s'est produite alors qu'un revolver avec lequel il s'entraînait a tiré une balle réelle qui a tué Hutchins. Il a déclaré qu'il a armé le revolver mais n'a jamais appuyé sur la gâchette et que c'était le travail de Gutierrez-Reed et d'autres professionnels des armes de s'assurer qu'il était déchargé.

Le 7 décembre, Gutierrez-Reed a déclaré à l'agence de sécurité des travailleurs du Nouveau-Mexique (OSHA) que la fusillade aurait pu être évitée si elle avait eu plus de temps pour former Baldwin. Elle a déclaré qu'il avait une "mauvaise forme" lorsqu'il utilisait le revolver.