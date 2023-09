Les accusations portées contre le sénateur démocrate Bob Menendez vont coûter au président Joe Biden l'un de ses alliés les plus efficaces au Congrès, alors qu'il cherche à obtenir un soutien pour l'aide à l'Ukraine et qu'il s'efforce de reconquérir le leadership des États-Unis sur les questions mondiales, du changement climatique à la Chine.

Vendredi, les procureurs américains ont inculpé M. Menendez et son épouse de trois chefs d'accusation de corruption, de fraude et d'extorsion en raison de leurs relations avec des hommes d'affaires dans l'État du New Jersey, dont il est originaire.

M. Menendez a déclaré qu'il avait décidé de démissionner temporairement de son poste de président de la commission sénatoriale des affaires étrangères. Il a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il entendait continuer à travailler pour les habitants du New Jersey malgré ce qu'il a qualifié de "campagne de diffamation".

Le sénateur n'est pas étranger à la controverse.

En 2015, il a quitté son poste de démocrate de premier plan au sein de la commission des affaires étrangères après avoir été inculpé pour avoir, selon les procureurs, échangé des faveurs politiques contre des vacances de luxe et des dons pour sa campagne électorale. Il a été réintégré en tant que premier démocrate de la commission début 2018, après que le ministère de la justice a abandonné ses poursuites.

L'inculpation de vendredi est intervenue alors que l'administration Biden s'engage dans un effort ambitieux pour reconstruire les alliances américaines afin de contrer une Chine plus agressive et de maintenir le soutien politique à la guerre de l'Ukraine contre les forces russes, qui a coûté aux États-Unis plus de 100 milliards de dollars.

M. Menendez a été un partenaire essentiel de M. Biden sur ces questions et sur d'autres priorités de politique étrangère. Il a fait en sorte que des dizaines de personnes nommées par M. Biden soient confirmées par le Sénat et a contribué avec force à défendre les arguments de M. Biden en faveur d'une aide humanitaire, économique et militaire supplémentaire pour l'Ukraine.

"Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Menendez a joué un rôle incroyablement influent dans l'élaboration de la politique étrangère des États-Unis", a déclaré Daniel Vajdich, un ancien membre républicain de la commission des affaires étrangères.

M. Vajdich note que le départ de M. Menendez ajoute à l'incertitude qui règne au Capitole en matière de politique étrangère, compte tenu des fortes divisions entre les républicains, qui contrôlent la Chambre des représentants, sur des questions telles que l'aide à l'Ukraine.

M. Menendez devrait être remplacé à la présidence par le sénateur Ben Cardin, qui avait pris la tête du groupe démocrate en 2015, lorsque M. Menendez avait été inculpé pour des charges qui ont été abandonnées par la suite.

Lors d'un point de presse à la Maison Blanche, la porte-parole Karine Jean-Pierre a refusé de commenter les accusations.

L'AIDE À L'UKRAINE EN QUESTION

Le Congrès examine actuellement la demande de M. Biden, formulée en juillet, de 24 milliards de dollars supplémentaires en plus des 113 milliards de dollars déjà envoyés à Kiev, un appel qui se heurte à la résistance de nombreux républicains de la droite dure, alors que les législateurs s'efforcent de financer le gouvernement avant la date butoir du 30 septembre.

La présidence de la commission est le poste le plus élevé du Congrès en matière de politique étrangère.

En tant que président, M. Menendez rédige des textes législatifs, établit l'ordre du jour des auditions de la commission, supervise les nominations du président à un large éventail de postes de sécurité nationale soumis à la confirmation du Sénat et examine la plupart des ventes d'armes à l'étranger.

Suzanne Wrasse, porte-parole du sénateur Jim Risch, principal républicain de la commission, a déclaré que M. Risch espérait que la direction du parti démocrate lui donnerait rapidement des indications sur les prochaines étapes.

M. Menendez a été l'allié de M. Biden en Ukraine contre ce qu'il a appelé "l'assaut brutal" de la Russie. Il a également travaillé avec l'administration et les dirigeants du Sénat sur la Chine, notamment sur un important projet de loi visant à stimuler l'industrie américaine des semi-conducteurs, qui est entré en vigueur l'année dernière.

Il n'a pas toujours été d'accord avec les présidents démocrates. M. Menendez s'est opposé à l'accord nucléaire conclu en 2015 par le président de l'époque, Barack Obama, avec l'Iran, ainsi qu'à toute idée de relance de cet accord.

Selon les règles de la Conférence démocrate du Sénat, tout membre accusé d'un crime doit renoncer à son poste de chef de commission.

M. Menendez n'est pas tenu de démissionner du Sénat et peut reprendre son poste au sein d'une commission si les accusations sont abandonnées ou réduites à une infraction mineure.