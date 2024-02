Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade se sont raffermis lundi grâce à des achats à bon compte, mais sont restés proches de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, alors que les contrats voisins ont eu du mal à s'affranchir de la résistance technique, selon les traders.

Les contrats à terme sur le maïs ont progressé en raison d'une consolidation et d'achats techniques, les nouvelles concernant les inspections hebdomadaires des exportations américaines se situant dans la fourchette supérieure des attentes des opérateurs.

Toutefois, les pluies généralisées qui se sont abattues sur l'Argentine au cours du week-end et la perspective d'une récolte de maïs plus abondante en Amérique du Sud ont pesé sur le marché.

Lundi, le cabinet de conseil AgRural a revu à la hausse ses prévisions de production de maïs pour la deuxième récolte du Brésil en 2023/24, à 91,2 millions de tonnes, contre 86,3 millions de tonnes précédemment, citant des plantations plus importantes qu'initialement estimées.

Les contrats à terme sur le blé ont été mitigés en raison d'échanges techniques, d'une faible demande à l'exportation et de la concurrence persistante de la mer Noire.

La semaine dernière, le soja et le maïs ont atteint leur niveau le plus bas depuis trois ans, après que le ministère américain de l'agriculture a revu à la hausse les estimations de la dernière récolte de soja au Brésil et indiqué que l'Argentine s'attendait à une récolte exceptionnelle, apaisant ainsi les craintes de pénurie.

Plusieurs négociants ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que le marché évolue davantage en raison des conditions météorologiques et des préoccupations relatives à l'offre en début de semaine, la demande de la Chine et d'autres pays asiatiques devant être faible pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

Lundi, les marchés seront particulièrement attentifs aux conditions météorologiques en Amérique du Sud, a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics.

"Vous vous demandez peut-être pourquoi le marché achète des haricots et pas du maïs. a déclaré M. Zuzolo. "C'est là où la pluie est tombée. Il y a eu des trous assez importants dans le sud du Brésil où il n'y a pas eu de pluie", et les cultures pourraient être stressées.

Les négociants se préparaient également au Forum annuel sur les perspectives du ministère américain de l'agriculture, qui se tiendra cette semaine, et en particulier aux ajustements que l'agence pourrait apporter à ses projections concernant les superficies de maïs et de soja ensemencées.

Le soja le plus actif du Chicago Board of Trade était en hausse de 0,95% à 11,94-3/4 dollars le boisseau à 1631 GMT. Le maïs était en hausse de 0,58% à 4,31-1/2 le boisseau, tandis que le blé s'est raffermi de 0,46% à 5,99-1/2 le boisseau. (Reportage supplémentaire de Michael Hogan à Hambourg et Peter Hobson à Canberra ; édition par Janane Venkatraman, Susan Fenton et Jonathan Oatis)