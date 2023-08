Les achats d'actions indiennes par les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) sont tombés à leur plus bas niveau depuis cinq mois au cours de la première moitié du mois d'août, dans un contexte de baisse des actions nationales et mondiales due à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et aux inquiétudes concernant l'économie chinoise.

Les FPI ont acheté des actions pour une valeur nette de 7,37 milliards de roupies au cours de la première moitié du mois d'août, selon les données du National Securities Depository Ltd (NSDL) publiées lundi.

Sur une base mensuelle, il s'agit du flux le plus faible depuis que les FPI sont devenus acheteurs en mars. La dernière vente nette d'actions d'une valeur de 52,94 milliards de roupies remonte à février.

"Cela devait arriver", a déclaré Pramod Gubbi, fondateur de Marcellus Investment Managers.

"Les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis et les minutes de la Réserve fédérale ont renversé l'opinion selon laquelle nous avons atteint le sommet du cycle des taux d'intérêt. Cela semble mettre en veilleuse l'arrivée de nouveaux flux."

Entre mars et juillet, les investisseurs étrangers directs ont acheté des actions indiennes pour une valeur de 1 553,08 milliards de roupies, ce qui a entraîné une hausse de 14,15 % de l'indice Nifty 50. En revanche, cet indice a chuté de 1,62 % au cours de la première quinzaine d'août.

FIN DE LA SÉRIE D'ACHATS DE FPI DANS LE SECTEUR FINANCIER

Les FPI sont devenus vendeurs nets dans les services financiers au cours de la première quinzaine d'août, se délestant de 28,21 milliards de roupies, après avoir acheté des actions pour une valeur de 555,79 milliards de roupies au cours des quatre derniers mois.

"Tout ce qui arrive à l'indice de référence arrive aux services financiers, mais il y a aussi des inquiétudes concernant le plafonnement des marges", a déclaré M. Gubbi.

L'indice Nifty Financial Services a augmenté de 13,08 % entre mars et juillet, avant de perdre 3,39 % au cours de la première moitié du mois d'août.

"La surperformance des services financiers a été assez marquée au cours des derniers mois, ce qui justifie le type de consolidation dans le secteur", a déclaré Mayuresh Joshi, responsable de la recherche sur les actions chez William O'Neil India.

Les mesures prises par la Reserve Bank of India pour éponger l'excès de liquidités pourraient peser sur les bénéfices du secteur à court terme, a ajouté M. Joshi.