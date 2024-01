Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont effectué des achats mensuels records d'actions indiennes pour un total de 661,35 milliards de roupies (8 milliards de dollars) en décembre, selon les données du National Securities Depository.

Ces achats records ont propulsé les indices boursiers indiens de référence, le Nifty 50 et le Sensex, à de nouveaux sommets historiques.

Les investisseurs privés étrangers ont acheté des actions pour une valeur de 427,33 milliards de roupies au cours de la première quinzaine de décembre, ce qui constitue un record pour la quinzaine, grâce à la baisse des rendements des obligations américaines et aux attentes de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Une croissance trimestrielle du produit intérieur brut (PIB) plus rapide que prévu, qui a incité la Reserve Bank of India à revoir à la hausse les prévisions de croissance pour l'année fiscale 2024, ainsi que les résultats des élections au niveau des États, qui laissent présager une continuité de la politique en 2024, ont également alimenté l'intérêt des FPI pour les actions indiennes, ont déclaré les analystes.

Les FPI sont devenus des acheteurs nets en novembre après deux mois consécutifs de vente. Avec des gains de 5,52 % en novembre et une hausse subséquente de 7,94 % en décembre, le Nifty 50 a terminé l'année 2023 avec les meilleurs gains mensuels depuis juillet 2022.

L'augmentation des achats des FPI au cours des deux derniers mois de 2023 a également conduit aux achats annuels les plus élevés jamais enregistrés pour l'année.

"L'inflation et les taux d'intérêt mondiaux devant se modérer en 2024, l'environnement politique stable et l'économie résiliente de l'Inde pourraient attirer des flux significatifs", ont déclaré George Thomas et Christy Mathai, gestionnaires de fonds chez Quantum Asset Management Company.

Un afflux record de 291,68 milliards de roupies, représentant 44,10 % du total des achats des FPI en décembre, a été dirigé vers les valeurs financières à forte pondération, propulsant l'indice des services financiers 7,14 % plus haut pour atteindre un nouveau record historique.

"L'intérêt croissant des FPI pour les services financiers en novembre et décembre explique la résistance du segment", a déclaré VK Vijayakumar, responsable de la stratégie d'investissement chez Geojit Financial Services.

(1 $ = 83,2250 roupies indiennes)