Les contrats à terme sur le maïs américain ont augmenté mercredi grâce à des achats techniques et à la couverture de positions à découvert qui ont fait remonter les prix par rapport à leur plus bas niveau de mardi, les opérateurs évaluant les conditions météorologiques dans le Midwest avant la saison des semis de printemps.

Le soja a atteint son plus bas niveau en un mois mercredi, en raison de la faiblesse de la demande et de l'augmentation de l'offre due à une récolte exceptionnelle en Amérique du Sud, avant de rebondir grâce à des achats techniques et à la couverture de positions à découvert.

Le blé a progressé grâce à des achats graphiques après deux jours de pertes provoquées par l'abondance des récoltes d'hiver.

Les opérateurs surveillent les conditions météorologiques dans le Midwest avant les semis de maïs qui devraient s'intensifier au cours des prochaines semaines. La pluie et la neige dans le centre de la ceinture de maïs en milieu de semaine devraient augmenter les réserves d'humidité du sol, tandis que les températures devraient se réchauffer plus tard dans le mois.

Selon Ted Seifried, stratège en chef du marché au Zaner Group, la baisse plus importante que prévu de la superficie consacrée au maïs dans un rapport gouvernemental publié jeudi dernier suscite des doutes.

"Si les conditions de plantation sont bonnes, nous planterons probablement plus que ne le suggère le rapport", a-t-il déclaré.

Le maïs de mai du Chicago Board of Trade était en hausse de 5-1/2 cents à 4,32 dollars le boisseau à 12:17 p.m. CDT (1717 GMT).

Le soja de mai gagnait 12 cents à 11,86 dollars le boisseau après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 8 mars.

Le blé CBOT de mai a augmenté de 12 cents à 5,57-1/4 dollars le boisseau.

La baisse de l'indice du dollar, qui a atteint son plus haut niveau en quatre mois et demi, a soutenu les céréales américaines, qui ont dû faire face à une forte concurrence à l'exportation de la part de l'Amérique du Sud et de la mer Noire, dont les prix sont moins élevés.

Le ministère américain de l'agriculture a estimé lundi que la récolte de blé d'hiver aux États-Unis était à son niveau le plus élevé depuis cinq ans au début du printemps, et des pluies favorables à la récolte sont prévues dans la ceinture de blé des plaines du sud des États-Unis.

En Russie, les exportations importantes de blé, qui, selon le cabinet de conseil SovEcon, ont établi un record en mars, pèsent sur le marché et un stock important a permis de limiter les inquiétudes concernant le temps sec qui a récemment affecté les cultures dans ce pays.