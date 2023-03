L'Asian Palm Oil Alliance (APOP), un organisme regroupant des acheteurs d'huile de palme, souhaite que les pays producteurs s'assurent qu'ils ont des politiques d'exportation stables après que des changements l'année dernière aient provoqué une volatilité dans le commerce de l'huile tropicale, a déclaré le chef du groupe.

L'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Népal et le Sri Lanka sont actuellement membres de l'APOP et l'alliance souhaite ajouter d'autres acheteurs, a déclaré Atul Chaturvedi, le président de l'APOP, lors de la réunion annuelle des pays membres à Kuala Lumpur, tard lundi.

Les pays importateurs ont construit des raffineries pour traiter l'huile de palme brute, mais les producteurs imposent des droits d'exportation plus élevés sur l'huile de palme brute que pour l'huile de palme raffinée et rendent l'achat d'huile de palme raffinée moins cher que le grade brut, a déclaré Chaturvedi.

"Les droits de douane plus élevés sur l'huile de palme brute font que les raffineries restent inactives dans les pays importateurs. Les producteurs doivent réfléchir à cette structure de droits, qui nuit aux acheteurs", a-t-il déclaré.

Dorab Mistry, directeur de l'entreprise indienne de biens de consommation Godrej International, a déclaré à l'assemblée que les principaux producteurs, l'Indonésie et la Malaisie, doivent se rendre compte que les pays asiatiques sont leurs acheteurs les plus fiables et qu'ils effectuent leurs achats sans créer de problèmes pour l'industrie.

Le changement soudain des politiques d'exportation, comme l'interdiction des exportations imposée par l'Indonésie l'année dernière, ne perturbe pas seulement les chaînes d'approvisionnement dans les pays importateurs, mais nuit également aux producteurs et ils devraient penser aux acheteurs lorsqu'ils font des changements soudains, a déclaré Mistry.

L'Indonésie, le plus grand exportateur d'huile de palme au monde, a surpris les acheteurs l'année dernière en interdisant les exportations d'huile de palme, ce qui a obligé les acheteurs à décrocher des approvisionnements auprès de la Malaisie rivale à un prix record et à chercher des alternatives telles que l'huile de soja et l'huile solaire.

En outre, les grands producteurs ont tendance à répondre davantage aux demandes des acheteurs européens plutôt que de prêter attention aux besoins des acheteurs asiatiques, a déclaré Ajay Jhunjhunwala, président de la Solvent Extractors' Association of India.

"L'Union européenne représente moins de 9% des importations mondiales d'huile de palme. Les acheteurs asiatiques représentent environ 40 %, mais les producteurs essaient de se conformer aux exigences de l'UE et ignorent les acheteurs asiatiques", a-t-il déclaré.

L'UE a adopté en décembre une loi sur la déforestation qui oblige les entreprises à produire une déclaration de diligence raisonnable et à fournir des informations "vérifiables" attestant que les produits de base, y compris l'huile de palme, n'ont pas été cultivés sur des terres déboisées après 2020, sous peine de lourdes amendes.