Les acheteurs asiatiques d'huile de palme reconstituent leurs stocks alors que les prix se corrigent

Les achats des principaux importateurs asiatiques tels que l'Inde, la Chine et le Pakistan pourraient soutenir les contrats à terme sur l'huile de palme malaisienne, qui sont tombés à leur plus bas niveau en un an la semaine dernière.

Cela aidera également l'Indonésie à réduire les stocks qui ont gonflé après son interdiction d'exporter au début de l'année et qui ont fait pression sur les prix locaux et comprimé les revenus des agriculteurs.

"La forte volatilité des prix au cours des dernières semaines a incité les raffineurs, les distributeurs et les grossistes à réduire leurs achats et, par conséquent, les stocks sont faibles dans le réseau de distribution", a déclaré Sudhakar Desai, président de l'Association indienne des producteurs d'huile végétale (IVPA).

"La correction actuelle des prix donne une opportunité d'achat aux raffineurs", a-t-il ajouté.

Depuis que l'Indonésie a annoncé la fin de son interdiction d'exportation le 19 mai, les prix à terme de l'huile de palme malaisienne de référence ont chuté de 43 % pour atteindre un plancher intrajournalier de 3 489 ringgit (783,16 $) la tonne le 14 juillet.

En mars, les prix ont grimpé jusqu'à un record de 7 268 ringgit en raison de l'interdiction d'exportation et du quasi-arrêt des expéditions d'huile de tournesol du principal exportateur, l'Ukraine, en raison de son conflit avec la Russie.

Le marché anticipe une augmentation de l'offre en provenance d'Indonésie après avoir supprimé la semaine dernière la taxe à l'exportation pour tous les produits à base d'huile de palme jusqu'au 31 août afin de stimuler les exportations et de réduire les stocks élevés.

"Les expéditions d'exportation se redressent régulièrement depuis la levée de l'interdiction d'exportation en mai. Avec l'augmentation de la demande, les expéditions à l'exportation devraient également augmenter", a déclaré Harry Hanawi, directeur des affaires générales chez le producteur d'huile de palme Sinar Mas Agro Resources and Technology.

UNE DÉCOTE CROISSANTE

L'huile de palme se négocie habituellement à un rabais substantiel par rapport à l'huile de soja et à l'huile solaire, mais les restrictions d'exportation de l'Indonésie ont rendu l'huile tropicale plus chère que ses rivales pendant une courte période.

Mais la correction des prix a ramené l'huile de palme à une décote par rapport à l'huile de soja et à l'huile de tournesol et l'a rendue attractive, a déclaré Sandeep Bajoria, directeur général de la société de courtage et de conseil en huile végétale Sunvin Group.

L'huile de palme brute est proposée à 1 062 $ la tonne, coût, assurance et fret (CIF) compris, en Inde pour les expéditions d'août, contre 1 417 $ et 1 550 $ pour l'huile de soja et l'huile de tournesol brutes respectivement, ont déclaré quatre négociants qui participent au marché.

L'Inde, le plus grand acheteur d'huile de palme au monde, pourrait importer environ 2 millions de tonnes d'huile de palme au cours du trimestre se terminant en septembre, a déclaré Desai de l'IVPA. Le pays a importé 1,68 million de tonnes au cours du trimestre de juin.

En Chine voisine, la demande et les importations d'huile végétale ont chuté au cours des derniers mois en raison des restrictions imposées pour enrayer la propagation du COVID-19, a déclaré un négociant basé à Singapour auprès d'une société de commerce international.

"Les marges de trituration du soja ont été négatives en Chine pendant des mois. Cela a fait baisser la trituration et l'offre d'huile de soja. La Chine importe maintenant plus d'huile de palme pour répondre à la demande d'huile végétale", a déclaré le négociant.

Les importations chinoises d'huile de palme en provenance de Malaisie en juin ont atteint 96 495 tonnes, contre 85 123 tonnes le mois précédent, selon le Malaysian Palm Oil Board.

La demande chinoise devrait "se rétablir de manière assez substantielle" car l'huile de palme se négocie à un prix inférieur à celui du soja, a déclaré Ronny Lau, un négociant de la société Four Bung, basée à Singapour.

S'assurer d'une quantité suffisante d'huile de palme était un défi jusqu'à il y a quelques semaines à cause des restrictions indonésiennes, mais depuis que de vastes réserves sont disponibles "à un prix raisonnable", les raffineurs constituent des stocks, a déclaré un négociant basé à Karachi, au Pakistan

Les stocks d'huile de palme de l'Indonésie pourraient passer sous la barre des 5 millions de tonnes avant la fin du mois d'août car la demande est présente sur toutes les destinations, a déclaré le négociant basé à Singapour.

Les stocks d'huile de palme ont augmenté à environ 7 millions de tonnes en Indonésie.

(1 $ = 4,4550 ringgit)