Les acheteurs méfiants assombrissent les perspectives des entreprises technologiques et automobiles en Asie.

Les commentaires des cadres supérieurs des entreprises d'Asie, souvent appelée l'usine du monde, font écho aux avertissements des entreprises américaines et européennes qui affirment que les consommateurs à faibles revenus délaissent les articles discrétionnaires et s'en tiennent aux produits de base moins chers lorsqu'ils achètent des produits de première nécessité dans un contexte d'incertitude mondiale, de crise en Ukraine et de l'impact des fermetures du COVID en Chine.

"Alors qu'un ralentissement se profile, la consommation devrait généralement ralentir, sauf pour les biens essentiels", a déclaré mercredi LG Display Co Ltd, fournisseur de panneaux d'affichage à Apple et aux fabricants de téléviseurs.

"Les fabricants de téléviseurs et les détaillants en général deviennent plus conservateurs dans leurs opérations commerciales."

Samsung Electronics Co Ltd, le premier fabricant mondial de puces mémoire et de smartphones, a déclaré jeudi que "la demande de PC et de mobiles devrait continuer à être faible."

Bien que la demande des clients de serveurs ou de centres de données soit moins affectée par les questions macroéconomiques, les clients de serveurs devront également ajuster leurs stocks en cas de récession, a averti la firme sud-coréenne.

Les clients des centres de données, soutenus par des poids lourds de la technologie tels que Microsoft Corp et Alphabet Inc qui ont annoncé des trimestres solides, ont été jusqu'à présent un point positif pour les fabricants de puces.

Mais SK Hynix Inc, le plus petit rival de Samsung, a mis en garde mercredi contre un ralentissement des dépenses des clients de smartphones et de centres de données.

"Récemment, le moral des consommateurs s'est rapidement dégradé en raison des inquiétudes croissantes concernant l'inflation et la récession économique, et les entreprises s'efforcent désormais de réduire leurs coûts", a-t-il déclaré.

Ces dernières semaines, les fabricants de puces américains, dont Micron et AMD, ont également signalé une baisse de la demande après une pénurie de semi-conducteurs qui a duré deux ans et a entravé la production d'électronique grand public et de voitures.

La société taïwanaise TSMC a également signalé que la demande se refroidissait de la part des clients de l'électronique grand public, qui utilisent leurs propres stocks de puces.

Panasonic Holdings Corp a enregistré une chute de 39 % de son bénéfice au trimestre de juin et a déclaré que le risque d'un ralentissement économique causé par les risques géopolitiques et l'inflation au niveau mondial reste élevé. Le conglomérat japonais a déclaré que les bénéfices de son unité énergétique qui fournit des batteries de VE à Tesla Inc. ont chuté principalement en raison de la hausse des coûts des matières premières et de la logistique.

PRESSIONS DE LA CHINE

Le fabricant de puces américain Qualcomm Inc, un client de Samsung en matière de fonderie, a déclaré : "Nous nous attendons à ce que l'incertitude élevée de l'économie mondiale et l'impact des mesures COVID en Chine amènent les clients à agir avec prudence dans la gestion de leurs achats au second semestre."

Les ventes de smartphones en Chine, le plus grand marché du monde, ont chuté de 14,2 % en avril-juin, tandis que les volumes ont atteint le niveau le plus bas de la décennie, selon Counterpoint Research mercredi.

Alors que les analystes s'attendent à une demande plus forte pour les iPhones que pour les autres smartphones, Apple a annoncé des remises en Chine cette semaine, une mesure qu'elle prend occasionnellement lorsque les ventes sont lentes.

Les entreprises technologiques et automobiles ayant des usines en Chine ont été confrontées à des perturbations commerciales dans la deuxième plus grande économie du monde en raison des blocages COVID-19, alors même que la guerre en Ukraine a fait grimper les coûts énergétiques et logistiques.

Les restrictions ont fait payer un lourd tribut à l'économie chinoise, son produit intérieur brut ayant connu, au cours du trimestre avril-juin, le rythme de croissance le plus lent depuis quelque trois décennies, à moins d'une contraction au premier trimestre de 2020.

Au début du mois, l'association de l'industrie automobile chinoise a réduit ses prévisions de ventes pour l'année, les mesures du COVID ayant pesé sur la demande, que les autorités tentent maintenant de relancer avec des incitations telles que la réduction de la taxe d'achat pour certaines voitures.

Toyota Motor Corp, le plus grand constructeur automobile au monde en termes de ventes, a vu sa production frappée ces derniers mois par la pénurie de puces et les contraintes d'approvisionnement en Chine, produisant 9,8 % de voitures en moins sur la période avril-juin par rapport à ses prévisions initiales.

General Motors Co, qui a annoncé une chute de 40 % de son bénéfice au deuxième trimestre, a déclaré que ses activités en Chine ont perdu 100 millions de dollars au cours de la période en raison des restrictions.

GM, l'un des principaux acteurs de l'industrie automobile mondiale, a déclaré qu'elle réduisait ses dépenses en prévision d'un éventuel ralentissement économique, tout comme son rival Ford Motor Co.

Hyundai Motor Co, qui, comme Fast Retailing, la société mère d'Uniqlo, a vu la valeur de ses bénéfices augmentée par un dollar fort, a averti que la hausse de l'inflation posait certains risques pour la demande au second semestre.

Pour les véhicules électriques, cependant, certains analystes disent qu'il faudrait une autre année pour que les ventes ralentissent, une opinion soutenue par le fournisseur de batteries de Tesla Inc, LG Energy Solution Ltd.

LG Energy Solution a déclaré qu'il s'attendait à une demande solide au cours du second semestre de cette année.

Mais le patron de Tesla, Elon Musk, a déjà parlé d'un "super mauvais pressentiment" concernant l'économie.