Les acheteurs de ble d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient, qui representent les deux tiers des importations mondiales de cette denree de base, ont ete pris au depourvu avec une offre relativement faible apres que des conditions meteorologiques defavorables en Russie et en Europe ont, contre toute attente, fait grimper les prix de 30 % depuis avril.

Les importateurs qui achetaient des cargaisons un ou deux mois a l'avance, au lieu des quatre a six mois habituels, parce qu'ils s'attendaient a ce que l'offre reste abondante, devront desormais acheter des cereales a des prix plus eleves, qui seront repercutes sur les consommateurs, selon les analystes et les negociants.

La hausse des prix des denrees alimentaires viendrait s'ajouter aux sentiments meurtris des consommateurs qui, dans l'ensemble, s'adaptent encore a la periode de hausse des taux d'inflation consecutive a la pandemie de COVID-19 et a l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Personne n'a vu venir cette hausse des prix du ble", a declare Ole Houe, directeur des services consultatifs de la societe australienne de courtage agricole IKON Commodities. "Les meuniers et meme les negociants n'ont pas beaucoup couvert les exportateurs. Le pipeline d'approvisionnement est en quelque sorte vide si vous regardez au-dela du mois de juin.

Alors que le gel a touche les cultures en Russie, premier exportateur mondial, la secheresse ou les pluies excessives menacent les rendements dans l'Union europeenne, ce qui fait craindre une baisse de l'offre au second semestre 2024, une periode cle pour la production et la commercialisation mondiales.

La semaine derniere, le Conseil international des cereales a reduit ses previsions de production de ble pour 2024/25 de 3 millions de tonnes metriques, a 795 millions de tonnes.

"Pendant tres longtemps, les acheteurs ont ralenti leurs achats en voyant les prix baisser. Aujourd'hui, nous assistons a une remontee des prix et l'inquietude grandit", a declare Dennis Voznesenski, analyste a la Commonwealth Bank. "La Russie, qui est la source du ble le moins cher au monde, est confrontee a des deficits de production et les prix russes augmentent.

PRESSION INFLATIONNISTE

L'augmentation du cout du ble devrait entrainer une hausse des prix du pain, des nouilles et des pates pour les consommateurs des pays importateurs.

"Cela augmentera certainement le cout de production de la farine pour les meuniers", a declare M. Voznesenski de la Commonwealth Bank. "La hausse des prix du ble se traduira en fin de compte par une augmentation des prix du pain au niveau du commerce de detail.

Les prix du ble de la nouvelle recolte de la mer Noire proposes en Asie ont grimpe a environ 300 dollars la tonne metrique, cout et fret compris, pour les expeditions de juillet, contre environ 250 dollars la tonne au debut du mois d'avril.

En Egypte, le prix du ble russe d'une teneur en proteines de 12,5 % est propose a environ 13 000 livres egyptiennes (275,89 dollars) la tonne, contre environ 11 500 livres il y a un mois.

L'Indonesie, l'un des trois principaux importateurs de ble au monde, n'a pas encore achete de volumes significatifs de ble de la mer Noire de la nouvelle recolte pour expedition a partir de juillet, ont declare deux negociants bases a Singapour, les acheteurs essayant d'eviter la volatilite du marche.

A la meme epoque l'annee derniere, le pays avait reserve au moins une demi-douzaine de cargaisons Panamax d'environ 60 000 tonnes chacune, ont-ils declare.

La tendance est similaire dans d'autres pays importateurs d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique.

"Nous ne disposons que de 45 jours d'approvisionnement", a declare un responsable des achats d'une grande usine du Golfe, base a Dubai. "Il n'est pas judicieux d'acheter a plus long terme etant donne le cout eleve du stockage des cereales et l'incertitude du marche", a-t-il declare, faisant reference a la hausse des taux d'interet qui a entraine une augmentation des couts de stockage.

La plupart des importateurs suspendent leurs achats, esperant que les prix baisseront dans les mois a venir avec le debut de la recolte en Russie et dans d'autres pays producteurs, selon les negociants d'Asie et du Moyen-Orient.

"Il est risque pour le secteur prive d'acheter a ces prix", a declare Hesham Soliman, negociant base au Caire et president du negociant egyptien Mediterranean Star, ajoutant que les prix devraient baisser avec le debut de la nouvelle saison des recoltes en juillet, a moins de complications politiques entre l'Iran et Israel.

Meme les acheteurs des pays exportateurs tels que l'Australie ont reduit leurs achats, bien qu'ils aient bloque l'approvisionnement jusqu'a trois mois a l'avance.

"Ils sont dans une zone de confort car ils se trouvent dans un pays exportateur net. Mais lorsqu'ils acheteront du ble, ils devront egalement payer des prix plus eleves", a declare M. Houe d'IKON Commodities.

