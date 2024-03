Les traders sur le marché des options sur actions américaines sont devenus nerveux avant la publication, mardi, des données sur l'inflation qui pourraient influencer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les options sur l'ETF SPDR S&P 500 Trust, qui suit l'évolution du S&P 500, étaient préparées pour une variation de 1 % des actions du fonds dans un sens ou dans l'autre à la fin de la journée de mardi. Selon une analyse de Cantor Fitzgerald, cette variation est plus importante que celle de 0,7 % prévue par les traders pour les actions avant la publication du rapport sur l'inflation de janvier.

Les données sur les prix à la consommation et l'emploi, plus élevées que prévu, ont réduit les attentes des investisseurs quant à l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt par la Fed cette année. De nouvelles preuves d'une inflation persistante pourraient inciter les investisseurs à réduire davantage leurs paris sur l'assouplissement de la Fed, ce qui pourrait peser sur un rallye qui a vu le S&P 500 augmenter de 7 % cette année.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, en raison d'une hausse du coût des logements locatifs, ce qui a entraîné une baisse de 1,4 % de l'indice boursier de référence le 13 février, lorsque les données ont été publiées.

Après le rapport plus élevé que prévu du mois dernier, "il y a certainement plus d'inquiétude concernant les données de demain et cela ajoutera à la nervosité du marché des options aujourd'hui", a déclaré Matthew Tym, responsable du négoce des dérivés d'actions chez Cantor Fitzgerald.

Les investisseurs tablent désormais sur 94 points de base de réduction des taux cette année, contre environ 150 points de base début janvier, selon les contrats à terme liés aux fonds fédéraux. Jusqu'à présent, cependant, la résistance de l'économie, les bénéfices supérieurs aux prévisions et la confiance dans le fait que la Fed réduira néanmoins ses taux à plusieurs reprises avant la fin de l'année ont soutenu les actions.

Selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes, l'IPC a probablement augmenté de 0,4 % en février, la hausse annuelle des prix s'établissant à 3,1 %. L'IPC de base devrait également progresser de 0,3 %, l'augmentation en glissement annuel se ralentissant à 3,7 % contre 3,9 % en janvier.

L'indice S&P 500 était en baisse de 0,16 % lundi après-midi et l'indice de volatilité Cboe - un indicateur basé sur les options des attentes des investisseurs concernant les fluctuations du marché boursier à court terme - a augmenté de 0,46 point pour atteindre 15,20, un sommet de près de trois semaines. (Reportage de Saqib Iqbal Ahmed ; Rédaction d'Ira Iosebashvili et Andrea Ricci)