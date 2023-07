Les acteurs hollywoodiens en grève devraient rejoindre les scénaristes de cinéma et de télévision sur les piquets de grève vendredi, premier jour d'un double arrêt de travail qui a contraint les productions américaines à fermer, les travailleurs se battant pour les salaires à l'ère de la télévision en continu.

Ces deux grèves viendront s'ajouter aux dommages économiques causés par le débrayage des scénaristes qui a débuté le 2 mai, portant un nouveau coup à l'industrie multimilliardaire qui doit faire face à des changements dans ses activités. Hollywood n'a pas connu deux grèves simultanées depuis 1960.

Le SAG-AFTRA - le plus grand syndicat d'Hollywood, qui représente 160 000 acteurs de cinéma et de télévision - et la Writers Guild of America (WGA) réclament des augmentations du salaire de base et des indemnités résiduelles pour la télévision en continu, ainsi que l'assurance que leur travail ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle (IA).

Le syndicat des acteurs a déclaré jeudi que son conseil d'administration avait accepté à l'unanimité de faire grève après avoir échoué à conclure un accord avec des studios tels que Walt Disney Co et Netflix Inc. Les responsables ont déclaré que les acteurs rejoindraient les piquets de grève à New York et à Los Angeles à partir de vendredi.

L'arrêt de travail de la WGA a eu des répercussions dans toute la Californie et au-delà, touchant les traiteurs, les fournisseurs d'accessoires et d'autres acteurs dont l'activité dépend des productions hollywoodiennes. Les dommages économiques devraient s'étendre lorsque les acteurs rejoindront les piquets de grève.

Fran Drescher, ancienne vedette de la série télévisée "The Nanny" et présidente de SAG-AFTRA, a qualifié d'"insultantes et irrespectueuses" les réponses des studios aux préoccupations des acteurs.

"Nous sommes les victimes", a déclaré Mme Drescher lors d'une conférence de presse jeudi. "Nous sommes victimes d'une entité très avide.

REDIFFUSIONS, PERTURBATIONS

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), le groupe qui négocie au nom des studios, a déclaré avoir offert des gains significatifs aux membres du syndicat. Il s'agit notamment de la plus forte augmentation en pourcentage des niveaux de salaire minimum en 35 ans et de protections "révolutionnaires" concernant l'utilisation des images des acteurs par l'IA générative, a déclaré l'organisation.

"Plutôt que de continuer à négocier, SAG-AFTRA nous a mis sur une voie qui aggravera les difficultés financières de milliers de personnes qui dépendent de l'industrie pour leur subsistance", a déclaré l'AMPTP.

La grève des quelque 11 500 scénaristes a entraîné la rediffusion sans fin des émissions télévisées de fin de soirée, perturbé la majeure partie de la production de la saison télévisuelle d'automne et interrompu le travail sur les films à gros budget.

Le débrayage des acteurs mettra un terme aux dernières productions de films et de scénarios télévisés des studios aux États-Unis et entravera de nombreux tournages à l'étranger.

De nombreux services de diffusion en continu n'ont pas encore dégagé de bénéfices après avoir dépensé des milliards de dollars en programmes pour tenter d'attirer des clients.