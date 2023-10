Les acteurs et les studios en grève à Hollywood poursuivront leurs négociations vendredi, a annoncé mercredi le syndicat des acteurs SAG-AFTRA.

Les négociateurs du syndicat des acteurs SAG-AFTRA et de l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) travailleront en interne pendant le week-end et reprendront les discussions le lundi 9 octobre, a indiqué le syndicat.