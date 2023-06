Le syndicat d'acteurs SAG-AFTRA et le groupe représentant les principaux studios hollywoodiens ont convenu de ne pas s'adresser aux médias lors des négociations contractuelles qui ont débuté mercredi.

Le syndicat des acteurs cherche à obtenir des augmentations de salaire et des protections concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle lors des négociations avec l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente Walt Disney Co, Netflix Inc, Comcast Corp et d'autres sociétés.

"SAG-AFTRA et l'AMPTP ont entamé des négociations formelles en vue d'un nouveau contrat, avec l'accord qu'aucune des deux organisations ne fera de commentaires aux médias sur les négociations pendant le processus", ont déclaré les parties dans un communiqué.

Les négociations des acteurs se déroulent alors que la Writers Guild of America (WGA) est toujours en grève. L'arrêt de travail, qui a débuté le 2 mai, a interrompu les talk-shows de fin de soirée et la production d'émissions telles que la nouvelle saison de "Stranger Things".

Les membres de la SAG-AFTRA ont autorisé une grève si les négociations n'aboutissent pas à un accord d'ici le 30 juin.