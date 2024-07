Les ennemis des États-Unis qui visent les élections de novembre par des opérations d'influence devraient s'adapter à l'évolution de la course à la présidence, a déclaré lundi un responsable des services de renseignement américains, dans une allusion apparente à l'abandon par Joe Biden de sa candidature à la réélection.

Le responsable a déclaré que des acteurs étrangers non identifiés se concentraient particulièrement sur "les événements survenus ce mois-ci concernant la course à la présidence", sans faire directement référence à la décision du président Biden de se retirer.

Les commentaires du fonctionnaire indiquent que les agences de renseignement américaines s'attendent à ce que les acteurs étrangers recentrent leurs opérations d'influence sur la vice-présidente Kamala Harris, que Joe Biden a soutenue en tant que porte-drapeau du parti démocrate.

"Nous nous attendons à ce que ces acteurs s'adaptent à ces événements et les intègrent dans leurs récits d'influence, cherchant à saper les institutions démocratiques", a déclaré le fonctionnaire, sans identifier les acteurs étrangers.

M. Biden, 81 ans, a mis fin à sa tentative de réélection le 21 juillet sous la pression croissante de ses collègues démocrates et a désigné M. Harris comme candidat du parti pour affronter le républicain Donald Trump, remodelant ainsi la course à la présidence.

Lors d'une conférence de presse, le responsable du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) a cité des rapports de groupes non gouvernementaux selon lesquels des acteurs étrangers avaient déjà utilisé la tentative d'assassinat de M. Trump, le 13 juillet, "dans le cadre de leurs récits".

Un haut responsable du renseignement a déclaré que Téhéran et Moscou conservaient les mêmes préférences présidentielles que lors des cycles précédents, tandis que les agents iraniens tentaient de démolir le ticket républicain et que la Russie s'efforçait de salir les démocrates, selon des évaluations antérieures de la communauté du renseignement.

Par le passé, la Russie et l'Iran ont essayé d'employer de vrais Américains dans leurs opérations par l'intermédiaire de fausses sociétés écrans et de sites web tiers. Cela leur permet de se couvrir et de faire entendre une voix plus authentique, a expliqué un autre fonctionnaire.

Les ennemis des États-Unis qui visent les élections américaines de novembre sous-traitent également leurs opérations d'influence à des sociétés de marketing et de communication, Moscou utilisant des sociétés d'influence basées en Russie pour façonner l'opinion publique américaine. Il existe également toute une série de sociétés similaires en Amérique latine et au Moyen-Orient, selon les responsables, qui pourraient être employées pour brouiller les responsabilités.

Par ailleurs, des entités gouvernementales chinoises utilisent une société technologique basée en Chine pour renforcer leurs opérations d'influence secrètes aux États-Unis, a déclaré le fonctionnaire. Bien que le gouvernement chinois n'ait probablement pas l'intention d'influencer le résultat des élections américaines, il utilise les médias sociaux pour semer la discorde entre les Américains, ont-ils ajouté.