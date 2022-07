Les actifs cryptographiques ont besoin de nouveaux droits dans la loi, selon un organisme juridique britannique.

Les autorités du monde entier prennent des mesures pour réglementer le secteur des crypto-actifs, qui a connu une croissance rapide et a été qualifié de "Far West" par les législateurs de l'Union européenne.

Les cryptomonnaies, telles que le bitcoin, ont vu leur prix bondir en 2020 et 2021, mais ont fortement chuté cette année. Les NFT - des actifs basés sur la blockchain qui représentent un fichier numérique tel que des images, ont également proliféré rapidement.

Rishi Sunak a déclaré en avril, lorsqu'il était ministre des Finances, qu'il voulait faire de la Grande-Bretagne un centre mondial pour la technologie des crypto-actifs. Il a demandé à la Commission juridique d'examiner si les lois actuelles peuvent s'adapter aux actifs numériques.

La Commission a déclaré jeudi que de nombreux actifs numériques, tels que les jetons non fongibles ou NFT, ne s'intègrent pas facilement dans le droit actuel de la propriété privée.

"Nos propositions visent à créer un cadre juridique solide qui propose une plus grande cohérence et une meilleure protection pour les utilisateurs et qui favorise un environnement capable d'encourager la poursuite de l'innovation technologique", a déclaré Sarah Green, la commissaire chargée du droit commercial et de la common law.

La Commission a proposé d'ajouter une troisième catégorie d'"objets de données" aux catégories existantes de biens personnels que sont les "choses en possession", ou les actifs tangibles comme l'or, et les "choses en action", comme les dettes ou les actions d'une société.

Pour entrer dans la nouvelle catégorie, un actif numérique doit être composé de données électroniques et répondre à d'autres critères, comme le fait de n'être utilisé que par une seule personne à la fois, a proposé la Commission dans un document soumis à consultation publique.

La semaine dernière, la Grande-Bretagne a présenté un projet de loi donnant à ses régulateurs des pouvoirs sur l'utilisation de stablecoins dans les paiements, avec une autre consultation sur la réglementation d'autres types d'actifs cryptographiques prévue plus tard cette année.

Le marché des cryptomonnaies a fortement chuté au cours des derniers mois, avec 1 000 milliards de dollars effacés de la capitalisation du marché mondial des cryptomonnaies depuis début avril, selon les données de CoinGecko, car la perspective d'une hausse des taux de la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation élevée a incité les investisseurs à se débarrasser des actifs plus risqués.