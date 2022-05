Les actifs cryptographiques ont perdu 800 milliards de dollars de valeur marchande en un mois

Le bitcoin, qui représente près de 40 % du marché des crypto-monnaies, a atteint son plus bas niveau en 10 mois plus tôt mardi, avant de rebondir à 31 450 $, six jours seulement après avoir touché 40 000 $. Il était inférieur de plus de 54 % à son record absolu du 10 novembre, à savoir 69 000 $.

Les prix des actifs numériques ont chuté, reflétant un plongeon des actions sur les craintes de hausses agressives des taux d'intérêt à travers le monde pour éviter une inflation élevée depuis des décennies. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a perdu 28 % par rapport à son record de novembre 2021.

La valeur totale du marché des crypto-monnaies s'élevait à 2,2 billions de dollars le 2 avril, bien loin de son sommet historique de 2,9 billions de dollars atteint début novembre, selon CoinMarketCap.

"Le bitcoin reste fortement corrélé aux conditions économiques plus larges, ce qui suggère que la route à venir pourrait malheureusement être rocheuse, du moins pour le moment", a déclaré le fournisseur de données blockchain Glassnode dans une obligation.

Les signes de faiblesse des stablecoins, typiquement une crypto-monnaie plus sûre, ont encore effrayé les investisseurs. TerraUSD, le quatrième stablecoin le plus important au monde, a perdu un tiers de sa valeur mardi, car il a perdu son ancrage au dollar.

Malgré l'effondrement du prix du bitcoin, les fonds et les produits qui lui sont liés ont enregistré des entrées de 45 millions de dollars la semaine dernière, les investisseurs ayant profité de la faiblesse du prix, selon le gestionnaire d'actifs numériques Coinshares dans un rapport publié lundi.

"Une énorme quantité de liquidités qui a gonflé certaines de ces cryptomonnaies", a déclaré Sébastien Galy, stratège macro senior chez Nordea Asset Management. Il s'attend à ce que les crypto, également corrélées aux actions à forte croissance, soient sous pression alors que plusieurs banques centrales resserrent leur politique monétaire.