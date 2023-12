(Il n'y aura pas de rapport sur les marchés émergents de la zone EMEA le 1er janvier en raison des vacances du Nouvel An ; Reuters reprendra la couverture à partir du 2 janvier)

* Les actions devraient enregistrer des gains annuels d'environ 7 %.

* Le marché des changes est en voie de réaliser un gain annuel d'environ 5 %.

* La Chine sera le pays le moins performant pour les actions des pays émergents

* Le forint hongrois et le zloty polonais devraient connaître leur meilleure année depuis 2012

29 décembre (Reuters) - Les actions et les devises des marchés émergents, bien que modérées le dernier jour de bourse de l'année 2023, sont en passe de réaliser des gains annuels, les investisseurs s'attendant à ce que l'année prochaine soit marquée par une réduction des coûts d'emprunt aux États-Unis.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents était en baisse de 0,1% à 0943 GMT. L'indice des actions est sur la bonne voie pour mettre fin à une série de pertes de deux ans et gagner près de 7% pour l'année, sa meilleure performance annuelle depuis 2020.

Alors qu'un panier de devises a glissé de 0,2 % par rapport au dollar, l'indice des devises devrait enregistrer un gain de près de 5 % pour l'année, le plus important depuis 2017 et marquant une reprise par rapport aux baisses de l'année dernière.

L'indice du dollar, en revanche, devrait reculer d'environ 2,1 %, mettant fin à une série de gains de deux ans.

Le trimestre de décembre a été la période la plus performante cette année pour les actions et l'indice des devises, car la position dovish de la Réserve fédérale américaine, suivie par des données économiques positives, a poussé les investisseurs à s'attendre à des baisses de taux dès le mois de mars.

Le yuan chinois a atteint son plus haut niveau depuis sept mois et s'est établi à 7,1105 contre le dollar.

Les actions chinoises ont augmenté, tandis que les actions de Hong Kong ont été modérées et devraient terminer l'année 2023 avec des pertes annuelles supérieures à 10 %, ce qui fait des bourses chinoises les marchés d'actions les moins performants du monde.

L'inflation annuelle des prix à la consommation en Corée du Sud a diminué pour le deuxième mois en décembre et est restée inférieure aux attentes du marché.

"Les détails globaux suggèrent qu'une modération graduelle de l'inflation de l'IPC devrait être en cours", ont déclaré les économistes de J.P.Morgan dans une note.

La lire turque s'est affaiblie de 0,6 % et s'est maintenue à 29,5500 pour un dollar. Elle devrait enregistrer des baisses annuelles d'environ 37 %, ce qui en fait l'une des monnaies les moins performantes des marchés émergents.

La banque centrale turque a déclaré qu'elle visait à augmenter la part des dépôts en livres turques à 50 % dans le système bancaire et à maintenir la baisse du système de dépôt protégé contre le risque de change en 2024.

Les monnaies d'Europe centrale et orientale ont peu changé par rapport à l'euro, tandis que le forint hongrois devrait enregistrer un gain annuel de 4 %, sa meilleure année depuis 2012, et mettre fin à une série de six années de pertes.

Le zloty polonais est en passe de gagner près de 8 % par an, sa meilleure année depuis 2012 et mettant fin à une série de trois ans de pertes.

Le rand sud-africain est resté stable, tandis que le rouble russe a chuté de 1,3 % par rapport au dollar.

En Amérique du Sud, l'un des syndicats les plus influents d'Argentine a appelé à une grève nationale le mois prochain, alors que l'opposition à la refonte de l'économie par le gouvernement s'intensifie.