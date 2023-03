Les actifs du fonds de pension de la Corée du Sud connaissent une baisse record de 8,22 % en 2022

Le troisième plus grand fonds de pension public du monde a déclaré que ses actifs totaux ont chuté de 79,6 trillions de wons (60,75 milliards de dollars) en 2022 pour atteindre 890,5 trillions de wons.

Il s'agit de la première baisse annuelle depuis 2018, lorsque les actifs du fonds ont diminué de 0,92%, et de la plus forte baisse depuis sa création en 1988.

Par actifs, les actions et obligations locales ont chuté de 22,76% et 5,56%, respectivement, tandis que les actions et obligations d'outre-mer ont chacune perdu 12,34% et 4,91%. Les investissements alternatifs ont augmenté de 8,94%.

(1 $ = 1 310,2200 wons)