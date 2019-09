Les actifs les plus rentables de 2019 3 09/09/2019 | 15:44 Envoyer par e-mail :

Dans son bilan hebdomadaire, Bank of America Merrill Lynch a dressé plusieurs séries de palmarès d'actifs financiers. Nous vous en livrons un aperçu. Il apparaît qu'en dépit de ses soubresauts, c'est le pétrole qui mène la danse, devant l'or et les actions américaines... Tour d'horizon express. Les performances sont données en dollars et les données appartiennent à BofA ML.

Dans ce premier tableau, on constate que les gains du pétrole (23,9% en 2019) le placent au 1er rang. Il y a un gros décalage entre le trio de tête et les actions européennes, au 4ème rang. En queue de peloton, les métaux industriels... et le dollar.







Dans ce second tableau, figurent les hausses des marchés actions de plusieurs pays (rapportés en USD). La Russie domine, tandis que la Suisse, pour un marché réputé défensif, brille.



