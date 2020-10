Les actifs offrant un rendement supérieur seront de plus en plus recherchés, prévient SPDR 0 26/10/2020 | 15:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



En effet, l'écart ajusté en fonction des options (OAS) sur l‘indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate s'est resserré à environ 110 pb, son plus bas niveau depuis le 27 février 2020.



Un nouveau rétrécissement du spread peut encore survenir, mais sera certainement plus lent, estime SPDR.Le recul du rendement du Bund, qui est passé encore plus profondément en territoire négatif, a amorcé un nouveau mouvement baissier sur les actifs à spread, entraînant leurs rendements à la baisse.



Si les rendements corporate IG ont baissé, d'autres actifs dits "à risque" (en l'occurrence les rendements des Bons au Trésor italiens à 5 ans) ont diminué encore plus.



Au cours des dix dernières années poursuit SPDR, le BTP 5Y s'est rarement négocié avec un rendement inférieur à celui du crédit IG Euro, en dehors de la période 2015-2016 (lorsque la BCE rachetait des titres d'Etatmais pas encore d'obligations corporate, puisque les rachats de crédit corporate ne sont intervenus qu'à partir de juin 2016 dans le cadre du CSPP (Corporate Sector Purchase.



Pour SPDR, la belle performance des obligations dites "périphériques" en 2020 peut trouver sa source dans d'autres explications un peu plus spécifiques: au regard de la compression des spreads intra-zone euro, elles ont certainement été portées par le plan de relance de l'UE et ses "Facilités pour la reprise et la résilience de l'UE" pour aider l'économie à rebondir suite àla pandémie.



Toutefois conclut le gérant, dans l'ensemble, à mesure que les rendements reculeront, les actifs offrant un rendement plus élevé constitueront une source de rendement de plus en plus incontournable.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Le crédit européen Investment Grade (IG) a connu une reprise convaincante après une évolution incertaine en septembre, observe SPDR. Un rebond des actions, malgré l'incertitude liée à une potentielle résurgence de la pandémie, a encouragé les acteurs du marché à reprendre des positions à risque, explique le spécialiste des ETF. L'intensification des rachats d'obligations corporate par la BCE, alors que le volume des émissions primaires a commencé à ralentir en fin d'année, a également favorisé cette dynamique, souligne le gérant.En effet, l'écart ajusté en fonction des options (OAS) sur l‘indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate s'est resserré à environ 110 pb, son plus bas niveau depuis le 27 février 2020.Un nouveau rétrécissement du spread peut encore survenir, mais sera certainement plus lent, estime SPDR.Le recul du rendement du Bund, qui est passé encore plus profondément en territoire négatif, a amorcé un nouveau mouvement baissier sur les actifs à spread, entraînant leurs rendements à la baisse.Si les rendements corporate IG ont baissé, d'autres actifs dits "à risque" (en l'occurrence les rendements des Bons au Trésor italiens à 5 ans) ont diminué encore plus.Au cours des dix dernières années poursuit SPDR, le BTP 5Y s'est rarement négocié avec un rendement inférieur à celui du crédit IG Euro, en dehors de la période 2015-2016 (lorsque la BCE rachetait des titres d'Etatmais pas encore d'obligations corporate, puisque les rachats de crédit corporate ne sont intervenus qu'à partir de juin 2016 dans le cadre du CSPP (Corporate Sector Purchase.Pour SPDR, la belle performance des obligations dites "périphériques" en 2020 peut trouver sa source dans d'autres explications un peu plus spécifiques: au regard de la compression des spreads intra-zone euro, elles ont certainement été portées par le plan de relance de l'UE et ses "Facilités pour la reprise et la résilience de l'UE" pour aider l'économie à rebondir suite àla pandémie.Toutefois conclut le gérant, dans l'ensemble, à mesure que les rendements reculeront, les actifs offrant un rendement plus élevé constitueront une source de rendement de plus en plus incontournable.

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue