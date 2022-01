Les actifs pétroliers nigérians de Shell suscitent l'intérêt des entreprises locales, selon des sources.

Au moins cinq compagnies pétrolières et gazières nigérianes se préparent à soumettre des offres ce mois-ci pour les champs pétroliers terrestres de Royal Dutch Shell dans le cadre d'une vente qui pourrait rapporter jusqu'à 3 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters trois sources impliquées dans le processus.

L'année dernière, Shell a entamé des discussions avec le gouvernement nigérian (https://www.reuters.com/business/energy/shell-talks-with-nigeria-divest-onshore-oil-stakes-2021-05-18) au sujet de la vente de sa participation dans les champs pétroliers terrestres de ce pays d'Afrique de l'Ouest, où elle est active depuis les années 1930, dans le cadre d'une campagne mondiale visant à réduire ses émissions de carbone.

La société anglo-néerlandaise détient des participations dans 19 concessions d'exploitation pétrolière dans la coentreprise pétrolière et gazière onshore du Nigeria (SPDC), qui sont évaluées entre 2 et 3 milliards de dollars, selon des sources industrielles et bancaires.

Shell exploite la SPDC (Shell Petroleum Development Company of Nigeria) et détient une participation de 30 % dans l'entreprise. La Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), société d'État, en détient 55 %, TotalEnergies 10 % et ENI 5 %.

Shell est également confrontée depuis des années à des déversements dans le delta du Niger dus à des vols et à des sabotages de pipelines, ainsi qu'à des problèmes opérationnels, ce qui a entraîné des réparations coûteuses et des procès très médiatisés.

La vente a suscité l'intérêt de sociétés pétrolières et gazières nigérianes indépendantes, notamment Seplat Energy, Sahara Group, Famfa Oil, Troilus Investments Limited et Nigeria Delta Exploration and Production (NDEP), ont indiqué les sources.

Aucune compagnie pétrolière internationale ne devrait prendre part au processus d'appel d'offres à ce stade, ont précisé les sources, ajoutant que les offres devaient être remises avant le 31 janvier.

Un porte-parole de Shell a refusé de commenter. Le groupe Sahara a déclaré qu'il ne commentait pas les spéculations du marché. Seplat, Famfa, Troilus et NDEP n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La NNPC, contrôlée par l'État, pourrait également choisir d'exercer son droit de préempter toute vente à une société tierce, ont indiqué les sources.

Elles ont ajouté qu'il n'était pas certain que les soumissionnaires potentiels puissent lever des fonds suffisants, car de nombreuses banques et investisseurs internationaux se méfient des actifs pétroliers et gaziers au Nigeria en raison de problèmes environnementaux et de corruption.

Cependant, certaines banques africaines et asiatiques sont toujours prêtes à financer des opérations de combustibles fossiles dans la région, ont-ils ajouté.

Selon des sources et des documents vus par Reuters, Troilus a engagé la société nigériane Africa Bridge Capital Management pour lever jusqu'à 3 milliards de dollars pour ces actifs. Africa Bridge Capital a refusé de commenter.

Tout acheteur des actifs de Shell devra également montrer qu'il est en mesure de faire face aux futurs dommages causés aux infrastructures pétrolières qui ont ravagé le delta du Nigeria ces dernières années, selon les sources.