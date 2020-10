Les actifs privés suscitent l’intérêt dans le contexte de la Covid-19, observe Schroders 0 12/10/2020 | 10:00 Envoyer par e-mail :

Cette enquête, qui a porté sur 650 investisseurs institutionnels dans le monde entier représentant 25 900 milliards de dollars d'actifs, révèle que la grande majorité des investisseurs (79 %) estime qu'un ralentissement économique mondial aura l'impact le plus important sur la performance de leur portefeuille au cours des 12 prochains mois.



Reflétant les préoccupations actuelles liées à la Covid-19, il s'agit d'une augmentation significative par rapport à l'an dernier, où 49% des investisseurs exprimaient cette préoccupation.



Le nombre d'investisseurs qui estiment pouvoir obtenir les rendements espérés a considérablement diminué, revenant de 52 % en 2019 à 33 % en 2020.



Dans le même temps, les investisseurs ont déclaré augmenter leur allocation aux actifs privés de 12,8 % il y a un an à 14,1 % au cours des 12 prochains mois.



Pour 46 % d'entre eux, cette évolution est liée à un objectif de gestion des risques. Le private equity, l'infrastructure equity et la dette privée sont les trois principales catégories d'actifs privés auxquelles les investisseurs institutionnels souhaitent augmenter l'allocation au cours des trois prochaines années.



Ainsi, 71 % des investisseurs ont déclaré que la Covid-19 les avait incités à rechercher des actifs sous-évalués, tandis que 26 % ont déclaré qu'ils continueraient à se diversifier dans des solutions alternatives et sur les marchés privés afin de réduire leur exposition aux actifs cotés.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal