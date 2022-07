Les actionnaires d'Andermatt-Sedrun pour la reprise par Vail Resorts

Zurich (awp) - L'assemblée générale de la société d'exploitation du domaine skiable d'Andermatt-Sedrun (Andermatt-Sedrun Sport) a posé samedi les bases du rachat de la société par l'américaine Vail Resorts. Les actionnaires ont aussi accepté la création de l'action nominative unique et une augmentation de capital de jusqu'à 150 millions de francs suisses.

L'augmentation de capital était nécessaire pour la finalisation de la transaction avec Vail Resorts, a précisé la société détenue majoritairement par Andermatt Swiss Alps de Samih Sawiris. Les feux verts des autorités cantonales d'Uri et des Grisons constituaient aussi une condition à la réalisation de l'opération.

L'assemblée a procédé à l'élection de huit nouveaux administrateurs: Michael Barkin, Patricia Campbell, Mike Goar, Matthias Oertle, Michael "Bo" Heitz, Timothy Walker, Tracey Clark-Turner et Ahmed Dessouky, comme représentant d'Andermatt Swiss Alp. Pancrazi Berther, Franz Egle, Adrian Murer et Melina Marty ne se représentaient pas. Raphael Krucker, Peter Baumann, Martin Cavegn, Bernhard Russi et Marcel Christen ont été reconduits pour une période.

Andermatt Swiss Alps avait annoncé la vente d'une participation de 55% dans Andermatt-Sedrun Sport à Vail Resorts en mars dernier. La société américaine entend investir 149 millions de dollars dans l'entreprise, dont environ 110 millions pour le développement des pistes, des installations de remontées mécaniques et de l'enneigement artificiel ainsi que dans la restauration.

Vail Resorts exploite 40 domaines skiables aux Etats-Unis, au Canada et en Australie. Les domaines connus de Vail et Bever Creek au Colorado et Park City dans l'Utah dont partie de son portefeuille, ainsi qu'une participation majoritaire dans le canadien Whistler Mountain. En 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliards de dollars.

tp/rp