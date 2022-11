Les actionnaires d'Aveva acceptent le rachat par Schneider

Le français Schneider, qui détient déjà près de 60 % d'Aveva, a augmenté son offre à 3 225 pence au début du mois après que plusieurs grands investisseurs aient menacé de rejeter son offre précédente de 3 100 pence, qu'ils ont qualifiée d'"opportuniste".

Schneider a pris le contrôle majoritaire de l'entreprise britannique lors d'une prise de contrôle inversée en 2017 qui a permis à Aveva de conserver sa cotation à Londres.

Lorsqu'il a lancé son offre publique d'achat complète en septembre, il a déclaré qu'Aveva serait une entreprise autonome et que son logiciel resterait "totalement agnostique", ce qui signifie qu'il fonctionnera avec ou sans le matériel de Schneider Electric.

Les produits d'Aveva sont utilisés pour concevoir et gérer les plateformes pétrolières, les navires et les usines chimiques, tandis que la multinationale française couvre les composants électriques, la gestion de l'énergie et les systèmes d'automatisation industrielle.

(1 $ = 0,8278 livre)