Les actionnaires d'Euronav signalent leur soutien à la fusion avec Frontline

L'opérateur belge de pétroliers et de stockage Euronav a déclaré jeudi avoir reçu un "signal clair" de la part des actionnaires en faveur de son projet de fusion de 4,2 milliards de dollars avec son rival Frontline, plus petit et coté à Oslo.

Depuis l'annonce, le 7 avril, du projet de fusion, Euronav s'est heurtée à son principal actionnaire, la Compagnie Maritime Belge (CMB), qui a cherché à la bloquer.

Pour tenter de faire confirmer sa nomination de trois nouveaux administrateurs au conseil d'administration qui s'opposeraient à l'opération, CMB, contrôlée par la famille Saverys, avait augmenté sa participation à plus de 18%.

L'investisseur milliardaire d'origine norvégienne John Fredriksen, le plus grand actionnaire de Frontline et le deuxième d'Euronav, détenait environ 12 % au début du mois de mai, selon le journal belge L'Echo.

Mais jeudi, lors de l'AGO de la société, les actionnaires ont rejeté les candidats proposés par CMB et ont approuvé ceux d'Euronav au conseil de surveillance, qui a également désigné Grace Skaugen comme nouvelle présidente, avec effet immédiat.

"Les résultats de l'élection du conseil de surveillance et sa composition constituent un signal clair de la part d'une majorité d'actionnaires, indiquant qu'ils sont favorables à la stratégie exposée par le conseil de surveillance et le conseil d'administration d'Euronav, y compris la proposition de fusion avec Frontline", a déclaré Euronav.

La CMB n'a pas fait de commentaire immédiat.

Les analystes ont déclaré que l'assemblée de jeudi indiquait que la fusion avait de bonnes chances de réussir.

"Je pense que le vote des actionnaires aujourd'hui est de très bon augure pour une transaction consommée", a déclaré Jonathan Chappell, analyste chez Evercore.

Les analystes de Jefferies ont convenu que la réunion avait créé "une voie à suivre pour que la fusion ait lieu", mais ont déclaré que CMB avait été très persistant dans sa tentative de blocage et que sa prochaine action n'était pas claire.

Si la fusion est réalisée, les propriétaires d'Euronav détiendront 59% du groupe combiné et les propriétaires de Frontline les 41% restants.

Les actions d'Euronav ont terminé en hausse de 1,5 %, tandis que celles de Frontline ont baissé de 0,5 %. (Reportage de Juliette Portala et Diana Mandi, édition par Alexander Smith, Kirsten Donovan et Barbara Lewis)