Les actionnaires de Discovery approuvent l'acquisition de WarnerMedia

Les actionnaires ont approuvé diverses mesures, telles que des modifications de la charte et une proposition d'émission d'actions, liées à la transaction. Ils ont également soutenu le versement de parachutes dorés aux cadres, au cas où la transaction ne serait pas conclue.

Le résultat était pratiquement assuré, car deux des principaux investisseurs de Discovery, John C. Malone et Advance/Newhouse, ont accepté de voter leurs actions en faveur de la fusion. Ensemble, ils représentent 43 % des actions avec droit de vote de Discovery.

En mai, AT&T a annoncé qu'il allait scinder WarnerMedia, dont les actifs comprennent HBO, CNN et le studio Warner Bros, et le fusionner avec Discovery. La combinaison donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises de médias au monde, avec un large éventail de franchises cinématographiques et de séries télévisées bien connues, dont Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, "Succession" et les séries de télé-réalité "90 Day Fiance" et "Property Brothers".

La transaction a passé les examens réglementaires du ministère américain de la Justice et de la Commission européenne. Plus tôt cette semaine, AT&T et Discovery ont obtenu le financement de l'opération par le biais d'une offre d'obligations de 30 milliards de dollars.

La fusion devrait être finalisée dès le mois d'avril. Le directeur général de Discovery, David Zaslav, dirigera la nouvelle Warner Brothers Discovery.