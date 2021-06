Les actionnaires de GeNeuro approuvent l'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Annuelle 2021

Regulatory News:

GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies auto-immunes, notamment la SEP, annonce ce jour l’approbation par les actionnaires de l’ensemble des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 27 mai 2021. Parmi ces résolutions figurent :

l’approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

la réélection du Président et l’élection/réélection de tous les membres du Conseil d'administration,

l’approbation du montant global maximum des rémunérations des membres du Conseil d'administration et de la Direction pour 2022,

le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, Genève, en qualité de commissaire aux comptes.

75,88% du capital social de la société était représenté à l'assemblée générale et les résolutions ont toutes été largement approuvées. Les résultats détaillés sont disponibles sur le site internet de GeNeuro : https://www.geneuro.com/fr/investisseurs-fr/assemblees-generales

Perspectives de développement

GeNeuro est engagée à développer des traitements novateurs, sûrs et efficaces contre les maladies neurologiques et auto-immunes en neutralisant des facteurs causals encodés par des rétrovirus endogènes humains (HERV) qui représentent 8% de l’ADN humain.

A ce titre, la Société reste pleinement concentrée sur la SEP, où son étude clinique de Phase 2 avec le temelimab au Karolinska Institutet/Academic Specialist Center de Stockholm est en cours et progresse bien avec une phase de recrutement terminée. Les résultats sont attendus au T1 2022.

L’importance des HERVs dans un nombre croissant de pathologies a été récemment renforcée par les découvertes faites par l’Université de Rome « Tor Vergata » et le Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) à Lyon, qui ont mis en évidence le lien entre la présence de HERV-W ENV et la sévérité du COVID-19. La pathogénicité établie de HERV-W ENV en fait une cible à haut intérêt contre certains des syndromes les plus sévères associés au COVID-19, à la fois dans les cas aigus et à long terme. L’intérêt pour cette approche a été souligné récemment par le Dr. Avindra Nath, Directeur Clinique du National Institute for Neurological Diseases and Stroke des Etats-Unis, dans un commentaire éditorial à l’article publié dans le Lancet EBioMedicine.

GeNeuro poursuit sa collaboration avec des centres de pointe en Europe et aux USA pour finaliser ses approches cliniques contre le COVID aigu et les syndromes post-COVID, ce qui pourrait permettre à temelimab d’accéder plus rapidement au marché.

