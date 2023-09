Les actionnaires de Global Net Lease approuvent l'accord avec Necessity Retail

Les actionnaires du fonds d'investissement immobilier Global Net Least Inc ont approuvé la fusion prévue avec son rival The Necessity Retail REIT pour former le troisième plus grand fonds d'investissement immobilier de location nette, a déclaré la société vendredi.

La transaction en actions, qui valoriserait l'entité combinée à environ 950 millions de dollars, devrait également être approuvée par les actionnaires de Necessity Retail REIT, ont déclaré les sources, qui ne sont pas autorisées à discuter du vote publiquement. Leur vote est prévu plus tard dans la journée de vendredi. La société issue de la fusion, qui devrait détenir et gérer 1 350 biens immobiliers pour une valeur totale de 9,6 milliards de dollars, achète, développe et possède des biens immobiliers commerciaux qu'elle loue à des locataires dans le cadre d'un contrat de bail net. L'accord, qui a d'abord suscité la réticence de certains actionnaires, intervient après une année d'engagement avec la société d'investissement Blackwells. Jason Aintabi, directeur des investissements de Blackwells, a décidé de soutenir l'opération après avoir obtenu un certain nombre d'améliorations, notamment en matière de gouvernance. La nouvelle société aura une structure plus simplifiée et les sociétés ont déjà prévu des économies annuelles de 54 millions de dollars grâce à la suppression des frais de gestion des actifs, des frais de gestion des biens immobiliers et d'autres frais.