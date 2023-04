Les investisseurs de HSBC devraient voter contre une résolution de son principal actionnaire Ping An, qui demande à la banque d'envisager des options stratégiques, y compris une scission de ses activités en Asie, a déclaré le groupe de conseil aux actionnaires ISS.

La proposition de Ping An, sur laquelle la banque et l'assureur chinois se disputent depuis novembre dernier, "manque de justification détaillée", a déclaré ISS dans une note aux investisseurs consultée par Reuters.

ISS, qui conseille les actionnaires sur la manière d'exercer leur droit de vote lors des assemblées d'investisseurs des entreprises, est devenu le deuxième grand groupe de ce type à se ranger du côté de HSBC sur cette question, après que Glass Lewis ait déclaré mardi que le plan soutenu par Ping An manquait de fondement.

La guerre des mots entre HSBC et Ping An s'est intensifiée la semaine dernière à l'approche de l'assemblée générale annuelle de la banque, qui se tiendra le 5 mai et au cours de laquelle les actionnaires voteront sur des propositions telles que l'examen stratégique et la question de savoir si la banque devrait être obligée d'augmenter ses dividendes.

Vendredi, Ping An a accusé la banque de ne pas avoir suffisamment écouté ses idées stratégiques. HSBC a déclaré avoir discuté de ses projets à une vingtaine de reprises, mais a toujours affirmé qu'ils détruiraient la valeur actionnariale et que leur mise en œuvre serait trop coûteuse.