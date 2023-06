Les actionnaires de Netflix Inc. ont refusé jeudi de soutenir le programme de rémunération des dirigeants de la société, lors d'un vote non contraignant qui fait suite à l'appel lancé par les scénaristes hollywoodiens en grève pour rejeter la rémunération proposée pour 2023.

La Writers Guild of America West avait exhorté les investisseurs à voter contre la rémunération proposée aux hauts dirigeants de Netflix, arguant qu'un tel vote serait "inapproprié" pendant la grève, qui est entrée dans sa cinquième semaine.

"Alors que les investisseurs s'interrogent depuis longtemps sur la rémunération des dirigeants de Netflix, la structure de cette rémunération est encore plus flagrante dans le contexte de la grève", a écrit Meredith Stiehm, présidente de la Writers Guild West.

Le syndicat a envoyé une lettre similaire à la société mère de NBCUniversal, Comcast Corp, dont l'assemblée annuelle des actionnaires se tiendra le 7 juin.

Meredith Stiehm a écrit que si Netflix avait les moyens de dépenser plus de 166 millions de dollars en rémunération de ses cadres supérieurs l'année dernière, il pouvait se permettre de payer 68 millions de dollars par an aux scénaristes qui souhaitaient être mieux rémunérés.

Les actionnaires de Netflix ont refusé de soutenir la structure de rémunération des dirigeants pour 2023, dans le cadre d'un vote non contraignant de type "say on pay". La société a indiqué que le résultat du vote serait communiqué dans un document réglementaire. L'année dernière, le programme de rémunération des dirigeants de l'entreprise n'a recueilli que 27 % des votes des actionnaires.

Après le vote de l'année dernière, Netflix a déclaré avoir apporté des changements, notamment en instituant un plafond salarial pour ses co-chefs d'entreprise et un plan de primes basé sur les performances.

Cette année, le président exécutif Reed Hastings devrait recevoir un salaire de 500 000 dollars et 2,5 millions de dollars en actions. Les codirecteurs généraux Ted Sarandos et Greg Peters percevront chacun un salaire annuel de 3 millions de dollars. Sarandos devrait recevoir 20 millions de dollars supplémentaires sous forme d'actions et peut prétendre à une prime pouvant atteindre 17 millions de dollars. Quant à Greg Peters, il recevra 17,3 millions de dollars en actions et un bonus pouvant atteindre 14,3 millions de dollars.

Le syndicat a fait de la rémunération des dirigeants d'Hollywood un sujet de négociation. Le PDG d'Endeavor, Ari Emanuel, et le PDG de Warner Bros Discovery, David Zaslav, se sont classés parmi les 10 premiers dans l'étude réalisée par Equilar en 2022 sur les rémunérations les plus élevées accordées aux dirigeants d'entreprises cotées en bourse.

Le syndicat a fait pression sur les entreprises de médias pour les ramener à la table des négociations. Les négociations ont pris fin le 1er mai, après une impasse sur l'amélioration des salaires et des indemnités résiduelles, ainsi que sur la modification des conditions de travail. L'utilisation de l'intelligence artificielle est une autre pierre d'achoppement.

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente les diffuseurs comme Netflix et les studios dans les négociations, est actuellement en pourparlers avec la Directors Guild, dont le contrat actuel expire le 30 juin. Les négociations débuteront le 7 juin avec SAG-AFTRA, qui représente les acteurs.