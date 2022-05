Les actionnaires soutiennent la stratégie climatique de Shell après une réunion bruyante

Elle fait suite à une décision de justice néerlandaise rendue en mai 2021, enjoignant à la société de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en termes absolus de 45 % d'ici 2030 sur l'ensemble du cycle de vie de ses hydrocarbures.

Shell a pour objectif de réduire à zéro d'ici 2050 toutes les émissions de gaz à effet de serre, y compris celles provenant de la combustion du carburant et des produits qu'elle vend. Mais elle a fait appel de la décision, affirmant qu'elle ne peut être tenue responsable des émissions produites par les clients qui utilisent ses produits.

Shell affirme que ses objectifs vont déjà dans le sens de l'accord de Paris sur le climat qui, selon les scientifiques, exige une réduction des émissions mondiales d'environ 40 % d'ici 2030. La résolution de Shell sur le climat a reçu environ 80 % des votes, contre 89 % l'année dernière, tandis que Follow This a reçu 20 %, contre 30 % l'année dernière, selon les résultats préliminaires.

Les détracteurs de Follow This affirment que ses dépenses ne reflètent pas ses objectifs et que les plans de Shell visant à réduire les émissions du puits de pétrole aux gaz d'échappement des voitures de 20 % d'ici 2030 et de 45 % d'ici 2035 sont insuffisants.

L'un des points de discorde concerne la façon dont les objectifs en matière d'émissions sont mesurés. La majeure partie des objectifs de Shell sont mesurés en termes d'intensité, et non en termes absolus. Les émissions totales de Shell pourraient augmenter avec l'accroissement de la production de pétrole et de gaz, mais l'intensité pourrait être réduite en augmentant, par exemple, la production d'énergies renouvelables de la société.

Les plans de dépenses de Shell restent fortement orientés vers le pétrole et le gaz. Elle prévoit d'augmenter la part des dépenses consacrées aux énergies à faible émission de carbone à environ 25 % d'ici 2025, contre environ 15 % actuellement.

Graphique : Les plans d'investissement de Shell -f1e69d79-facd-4dae-b046-6fcbf29878da1

Comme pour Shell, les actionnaires de BP ont soutenu la stratégie climatique de leur entreprise, tandis que moins d'investisseurs que l'année dernière ont soutenu la résolution Follow This.

Des manifestants se sont rassemblés sur le site de Shell à Londres pour protester contre la politique climatique de la société, sous le regard d'Andrew Mackenzie, président de Shell, et de Ben van Beurden, directeur général.

"Nous sommes ici pour les mettre dans l'embarras et leur demander des comptes", a déclaré Aidan Knox, avant que les manifestants ne mettent fin à leur protestation qui a retardé d'environ trois heures le déroulement de la réunion.