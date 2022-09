Les actions Ford chutent de 10 % suite à un avertissement concernant la hausse des coûts d'approvisionnement liés à l'inflation

"Les coûts inflationnistes sont préoccupants car ils pourraient persister au quatrième trimestre et en 2023", a déclaré Colin Langan, analyste de Wells Fargo.

Les résultats préliminaires de Ford pour le troisième trimestre ont fait chuter les actions de son rival General Motors Co de 3,3 %, car certains analystes ont déclaré que l'industrie automobile pourrait mettre plus de temps à se remettre des pénuries de puces.

"Il semble que dans l'ensemble de l'industrie, les pénuries de puces et de composants pourraient s'améliorer à un rythme plus lent que prévu", a déclaré Emmanuel Rosner, analyste de la Deutsche Bank.

Les constructeurs de véhicules électriques Tesla Inc et Rivian Automotive Inc ont glissé d'environ 1 % chacun dans les premiers échanges.

Ford a également déclaré lundi qu'il aura 40 000 à 45 000 véhicules en stock manquant de pièces. En juillet, l'entreprise avait annoncé que les pressions inflationnistes lui coûteraient 3 milliards de dollars pour l'année.

Les perspectives du constructeur automobile s'inscrivent également dans le contexte des inquiétudes des investisseurs qui craignent que le rythme des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine visant à maîtriser l'inflation galopante ne fasse basculer l'économie dans une récession.

Ford, qui doit publier ses résultats du troisième trimestre le 26 octobre, a toutefois réaffirmé lundi ses prévisions de bénéfices ajustés avant intérêts et impôts pour 2022, qui se situent entre 11,5 et 12,5 milliards de dollars.

Il n'était pas clair si l'approvisionnement en puces et en pièces se normalisera d'ici la fin de l'année, a déclaré Rosner de Deutsche Bank.

Les actions de Ford s'échangeaient à 13,52 $, le titre étant en passe de connaître sa pire journée depuis février si les pertes se maintiennent.