Les actions Swatch et Richemont soutenues par les exportations horlogères

Zurich (awp) - Les titres de Richemont et de Swatch Group consolidaient leurs gains mardi à la Bourse suisse, dans le sillage de la progression des exportations horlogères suisses en octobre. Si la croissance des envois de montres et pièces s'est poursuivie, elle a cependant été freinée par les troubles sociaux à Hong Kong.

A 11h13, l'action au porteur Swatch montait de 1,9% à 279,40 francs suisses. Le titre du spécialiste genevois du luxe Richemont, qui compte dans son portefeuille de nombreuses marques horlogères, suivait de près avec une hausse de 1,3% à 75,72 francs suisses. Le SMI gagnait dans le même temps 0,66%.

Selon la Fédération horlogère suisse (FH), les exportations du secteur ont franchi la barre des 2 milliards de francs suisses en octobre, en croissance de 1,5% sur un an. La progression générale a cependant été freinée par la baisse très marquée qu'a connue Hong Kong, qui a reculé de près de 30%.

Dans l'ancienne colonie britannique qui connaît depuis cinq mois des troubles, "cette baisse au niveau des exportations horlogères est plus en phase avec la situation effective du marché local que lors des mois précédents", écrit la FH. Elle ampute de 5 points la croissance totale des envois de garde-temps.

Parmi les autres principaux marchés, les Etats-Unis (+9,5%) et la Chine (+17,6%) sont respectivement premier et deuxième destination des montres suisses, devant Hong Kong. Le Japon (+11,3%) a également augmenté. En Europe (+8,3%), le Royaume-Uni (+12,9%) est resté bien orienté et la France (+24,2%) a continué d'afficher un fort redressement, selon la FH.

Dans une note Credit Suisse se veut prudent quant aux titres Swatch Group et Richemont. Evoquant le second nommé, le numéro deux bancaire helvétique estime qu'il existe un risque supplémentaire de déstockage en raison des pressions croissantes exercées par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, alors que la situation à Hong Kong affecte aussi le moral des consommateurs.

Credit Suisse juge toutefois peu probable que la situation de 2015/16 se reproduise, étant donné le niveau beaucoup plus sain des stocks. Sur la base de sa propre enquête au 3e trimestre sur les ventes au détail des montres, menée auprès de 26 détaillants, l'établissement évoque une baisse des prix de 2%, alors qu'ils avaient crû de 3 à 7% durant les quatre trimestres précédents.

De l'avis de Credit Suisse, Swatch est confronté à des défis structurels plus importants que ses concurrents. La banque mentionne notamment son exposition à des segments de prix bas, des remises élevées sur le marché gris et la croissance des montres intelligentes.

