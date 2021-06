Les actions Trifork cotées sur SIX le 28 juin

Zurich (awp) - Les actions du développeur de logiciels danois Trifork seront, comme annoncé, également cotées sur SIX en plus du Nasdaq à Copenhague. Le Danemark autorise cela depuis début juin, et les actions Trifork seront donc cotées pour la première fois sur SIX le 28 juin, a indiqué la société jeudi soir. Elles seront intégrées dans l'indice SPI dès le lendemain.

Cette double cotation était prévue dès le départ. La capitalisation de marché de Trifork est actuellement d'environ 3,55 milliards de couronnes danoises (environ 522 millions de francs suisses). Dans le cadre de l'IPO sur SIX, l'ensemble des quelque 20 millions d'actions sera coté. Aucune émission de nouvelles actions n'est prévue. Le numéro ISIN sera 111'122'781.

Avec son entrée à la Bourse suisse, Trifork souligne ses ambitions d'internationalisation, a déclaré a présidente du conseil d'administration Julie Galbo, citée dans le communiqué. En plus des clients danois et suisses, la société vise également les marchés néerlandais et britannique.

L'actionnaire principal de Trifork est son fondateur et directeur général (CEO) Jørn Larsen, qui détient actuellement 19,3% du capital-actions (24% auparavant). Ferd As détient 10%, Kresten Krab Thorup Holding 6,63% , Augustinus Fabrikker Akts 5,10% et Danica Pension 3,88%.

